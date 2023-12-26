У Луцьку шукають власників нічийної квартири на Кравчука





Про це у вівторок, 6 лютого, повідомили на



«Квартира № 3 на вул. Кравчука, 7, у м. Луцьк (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна № 360398163 від 28.12.2023, номер запису про взяття на облік 20643 від 28.12.2023)», – йдеться у дописі.



Можливих власників вказаного майна або інших осіб, яким відома інформація щодо можливих власників майна, просять протягом року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернутися до відділу управління майном міської комунальної власності Луцької міськради (вул. Лесі Українки, 35, каб. №23), телефони: 777881, 777883.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада повідомила про виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна – квартири у «спальному» районі.Про це у вівторок, 6 лютого, повідомили на сайті Луцькради.«Квартира № 3 на вул. Кравчука, 7, у м. Луцьк (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна № 360398163 від 28.12.2023, номер запису про взяття на облік 20643 від 28.12.2023)», – йдеться у дописі.Можливих власників вказаного майна або інших осіб, яким відома інформація щодо можливих власників майна, просять протягом року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернутися до відділу управління майном міської комунальної власності Луцької міськради (вул. Лесі Українки, 35, каб. №23), телефони: 777881, 777883.

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