Скибюк, Паліса, Сухаревський: хто буде в команді Сирського та які завдання їм ставить Зеленський
Сьогодні, 01:30
8 лютого президент Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського, а також назвав кандидатів на керівні посади у Силах оборони.
Деталі зміни керівництва ЗСУ Зеленський розкрив під час вечірнього звернення.
"Говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади", — сказав Зеленський, пише Суспільне.
Що відомо про кандидатів
Ігор Скибюк – заступник командувача ДШВ та колишній командир 80 десантно-штурмової бригади, яка зокрема брала участь у боях під Києвом та під Бахмутом.
Михайло Драпатий – колишній командувач 58 мотопіхотної бригади та ОУВ "Херсон";
Андрій Гнатов – начальник штабу-заступник командувача військ оперативного командування "Південь". 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського на початку повномасштабного вторгнення брала участь у боях на Чернігівщині, а з вересня 2023 року бригада веде бойові дії в Донецької області.
Павло Паліса – командир 93 механізованої бригади. 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" зокрема обороняла Бахмут влітку 2023 року. Військові цієї бригади також були у Харкові, Балаклії, Ізюмі та Соледарі.
Вадим Сухаревський – командир 59 мотопіхотної бригади.
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Деталі зміни керівництва ЗСУ Зеленський розкрив під час вечірнього звернення.
"Говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади", — сказав Зеленський, пише Суспільне.
Що відомо про кандидатів
Ігор Скибюк – заступник командувача ДШВ та колишній командир 80 десантно-штурмової бригади, яка зокрема брала участь у боях під Києвом та під Бахмутом.
Михайло Драпатий – колишній командувач 58 мотопіхотної бригади та ОУВ "Херсон";
Андрій Гнатов – начальник штабу-заступник командувача військ оперативного командування "Південь". 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського на початку повномасштабного вторгнення брала участь у боях на Чернігівщині, а з вересня 2023 року бригада веде бойові дії в Донецької області.
Павло Паліса – командир 93 механізованої бригади. 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" зокрема обороняла Бахмут влітку 2023 року. Військові цієї бригади також були у Харкові, Балаклії, Ізюмі та Соледарі.
Вадим Сухаревський – командир 59 мотопіхотної бригади.
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