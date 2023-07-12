Скибюк, Паліса, Сухаревський: хто буде в команді Сирського та які завдання їм ставить Зеленський

Скибюк, Паліса, Сухаревський: хто буде в команді Сирського та які завдання їм ставить Зеленський
8 лютого президент Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського, а також назвав кандидатів на керівні посади у Силах оборони.

Деталі зміни керівництва ЗСУ Зеленський розкрив під час вечірнього звернення.

"Говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади", — сказав Зеленський, пише Суспільне.

Що відомо про кандидатів

Ігор Скибюк – заступник командувача ДШВ та колишній командир 80 десантно-штурмової бригади, яка зокрема брала участь у боях під Києвом та під Бахмутом.

Михайло Драпатий – колишній командувач 58 мотопіхотної бригади та ОУВ "Херсон";

Андрій Гнатов – начальник штабу-заступник командувача військ оперативного командування "Південь". 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського на початку повномасштабного вторгнення брала участь у боях на Чернігівщині, а з вересня 2023 року бригада веде бойові дії в Донецької області.

Павло Паліса – командир 93 механізованої бригади. 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" зокрема обороняла Бахмут влітку 2023 року. Військові цієї бригади також були у Харкові, Балаклії, Ізюмі та Соледарі.

Вадим Сухаревський – командир 59 мотопіхотної бригади.

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Теги: Сирський, команда
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