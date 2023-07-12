Скибюк, Паліса, Сухаревський: хто буде в команді Сирського та які завдання їм ставить Зеленський

Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського, а також назвав кандидатів на керівні посади у Силах оборони.



Деталі зміни керівництва ЗСУ Зеленський розкрив під час вечірнього звернення.



"Говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади", — сказав Зеленський, пише



Що відомо про кандидатів



Ігор Скибюк – заступник командувача ДШВ та колишній командир 80 десантно-штурмової бригади, яка зокрема брала участь у боях під Києвом та під Бахмутом.



Михайло Драпатий – колишній командувач 58 мотопіхотної бригади та ОУВ "Херсон";



Андрій Гнатов – начальник штабу-заступник командувача військ оперативного командування "Південь". 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського на початку повномасштабного вторгнення брала участь у боях на Чернігівщині, а з вересня 2023 року бригада веде бойові дії в Донецької області.



Павло Паліса – командир 93 механізованої бригади. 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" зокрема обороняла Бахмут влітку 2023 року. Військові цієї бригади також були у Харкові, Балаклії, Ізюмі та Соледарі.



Вадим Сухаревський – командир 59 мотопіхотної бригади.

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