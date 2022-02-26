Людей обурили нові дорожні знаки у центрі Луцька





Проте далеко не всім лучанам це сподобалося. Люди у Фейсбуці обурюються, мовляв, такі зміни «лише погіршують проїзд»:



«Гірше всього, що унеможливили з Винниченка проїхати в район Волі-Шопена-Коперника бічними вулицями. Тепер або через Промінь, або прокуратуру. фактично вільніший проїзд біля 9-ї школи збільшить навантаження на і так перевантажені перехрестя... Просто нема слів».



Були і ті, кому такі зміни подобаються:



«Думаю, через те, що там школа і дуже інтенсивний рух, а через припарковані авто неможна проїхати/пройти...По логіці, односторонній зробили через вузький перешийок повороту на СіЗО і церквушкою. Там постійно напарковують машин, не тільки за чи перед поворотом, а бачив не одноразово особливо здібних в самому повороті. Проїзд не можливий. + запаковані авто напроти школи».



У коментарі телеканалу Микола Осіюк повідомив, чому ці знаки встановили.



«Він здійснюється в односторонньому порядку. Тобто рух з Нестора Бурчака по вулиці Банковій вздовж 9-ї школи до вулиці Євгена Сверстюка. Було багато звернень, звернень від мешканців. Були звернення, якщо не помиляюсь, і від директора школи, і від батьків. Воно було розглянуто на комісії, яка одноголосно була підтримана. Встановлюють нові дорожні знаки, організовується дорожній рух. Чесно скажу, я тільки отримую подяки від людей», – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку нові знаки дорожнього руху з’явилися на вулицях Банковій та Євгена Сверстюка. Тепер виїзд з вулиці Сверстюка на Банкову можливий тільки прямо або праворуч. Натомість рух у лівий бік заборонили, бо на частині вулиці Банкової тепер односторонній рух. Відповідний знак встановили на повороті з вулиці Нестора Бурчака на Банкову. До того ж, якщо повертати з Винниченка біля гуртожитку ВНУ, то виїзд на Банкову можливий тільки у правий бік, – розповідає телеканал «Конкурент TV».Проте далеко не всім лучанам це сподобалося. Люди у Фейсбуці обурюються, мовляв, такі зміни «лише погіршують проїзд»:«Гірше всього, що унеможливили з Винниченка проїхати в район Волі-Шопена-Коперника бічними вулицями. Тепер або через Промінь, або прокуратуру. фактично вільніший проїзд біля 9-ї школи збільшить навантаження на і так перевантажені перехрестя... Просто нема слів».Були і ті, кому такі зміни подобаються:«Думаю, через те, що там школа і дуже інтенсивний рух, а через припарковані авто неможна проїхати/пройти...По логіці, односторонній зробили через вузький перешийок повороту на СіЗО і церквушкою. Там постійно напарковують машин, не тільки за чи перед поворотом, а бачив не одноразово особливо здібних в самому повороті. Проїзд не можливий. + запаковані авто напроти школи».У коментарі телеканалу «Конкурент TV» очільник Департаменту житлово-комунального господарства Луцькрадиповідомив, чому ці знаки встановили.«Він здійснюється в односторонньому порядку. Тобто рух з Нестора Бурчака по вулиці Банковій вздовж 9-ї школи до вулиці Євгена Сверстюка. Було багато звернень, звернень від мешканців. Були звернення, якщо не помиляюсь, і від директора школи, і від батьків. Воно було розглянуто на комісії, яка одноголосно була підтримана. Встановлюють нові дорожні знаки, організовується дорожній рух. Чесно скажу, я тільки отримую подяки від людей», – сказав він.

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