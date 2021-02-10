У Луцьку масово штрафують водіїв, які паркуються біля лікарні і блокують рух «швидким»





8 лютого за годину склали постанови на десятьох водіїв, які припаркувалися під знаком про заборону стоянки, розповів Денис Таберт.



Зі слів водія "швидкої" Павла Романюка, прямуючи на виклик важлива кожна секунда, а припарковані на виїзді авто заважають.



"Коли приїжджають відвідувачі до хворих, то буває, що блокують виїзд, а буває, що екстрений виклик, коли веземо тяжкого пацієнта, а заїзд ускладнюється. Проїзд по території лікувального закладу, де має рухатися швидка, не повинен бути заблокований", — говорить Павло Романюк.



Як розповів заступник гендиректора медоб'єднання Луцької громади Андрій Смольянінов, водії, які приїздять провідати хворих у лікарні, мають користуватися спеціальною паркувальною зоною.



"На позаминулому тижні у нас була аварія на в'їзді через неправильне паркування, зіткнулося два авто, що повністю перекрили в'їзд до лікарні. Щоб такого не було ми зробили додаткові паркомісця", — додав заступник гендиректора медзакладу.



Сума штрафу за паркування у забороненому місці — 340 гривень. Повідомлення про внесення постанови працівники муніципальної варти залишають на лобовому склі автомобіля.



Зі слів старшої інспекторки мунварти Оксани Матрунчик, за два місяці біля лікарні оштрафували 54 водії.

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