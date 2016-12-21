Спортсмени з Луцька отримуватимуть стипендію. Список

49 спортсменів з Луцької громади отримуватимуть впродовж 2024 року щомісячну стипендію у розмірі 4 500 гривень.Про це повідомили у міському Департаменті молоді та спорту.Списки стипендіатів затвердили у Луцькій міській раді. Серед них — 30 спортсменів із олімпійських видів спорту, 15 — із неолімпійських. Ще четверо стипендіатів — спортсмени із інвалідністю.Стипендіати з олімпійських видів спорту:– призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.– призер чемпіонату України з легкої атлетики.– чемпіонка України з велосипедного спорту.– призер чемпіонату України з боксу.– переможець та призер чемпіонату Україні з веслування на байдарках і каное.– переможець та призер чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.Войтович Надія – призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.– переможець та призер чемпіонату України, призер чемпіонату Європи з плавання.– переможниця та призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.– чемпіонка України, 10 місце на кубку Європи з легкої атлетики.– переможець та призер чемпіонату України, призер командного чемпіонату Європи з легкої атлетики.– призер чемпіонату України з плавання.– переможець та призер чемпіонату України з важкої атлетики.– переможниця та призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.– призерка чемпіонату України з важкої атлетики.– переможниця та призерка чемпіонату України з дзюдо.– чемпіон України з легкої атлетики.– чемпіон України з важкої атлетики.– переможець та призер чемпіонату України з важкої атлетики.– переможець та призер чемпіонату України з плавання.– переможниця та призерка чемпіонатів України з веслування на байдарках і каное.– переможець та призер чемпіонату України, призер чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.– чемпіонка України, 5 місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.– призерка чемпіонату України, 5 місце на командному чемпіонаті Європи, 10 місце на чемпіонату світу з легкої атлетики.– переможець та призер чемпіонату України з плавання.– переможниця та призерка чемпіонату України з тенісу.– призерка чемпіонату України з лижних перегонів.– чемпіон України, призер Кубку Європи з дзюдо.– переможниця та призерка чемпіонату України з плавання.– призерка чемпіонату України та чемпіонату Європи з велосипедного спорту.Стипендіати неолімпійських видів спорту:– чемпіонка України та світу, переможниця та призерка чемпіонату Європи та Всесвітніх ігор з сумо.– чемпіон України з рукопашного бою, козацького двобою та карате, призер чемпіонату Європи та чемпіон світу з козацького двобою.– призер чемпіонату Європи, чемпіон світу зі спортивної радіопеленгації.– чемпіонка України, призерка чемпіонату Європи, світу та Всесвітніх ігор з французького боксу «САВАТ».– переможець та призер чемпіонату України, чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з сумо; чемпіон України, призер Європейських ігор з боротьби самбо.– чемпіон України, призер чемпіонату Європи з сумо; призер чемпіонату України з боротьби самбо.– призер чемпіонатів України з ММА та панкратіону, призер чемпіонатів світу з ММА та французького боксу САВАТ.– переможниця та призерка України, чемпіонка Європи та світу з пауерліфтингу.– чемпіон України з панкратіону та козацького двобою.– переможець та призер чемпіонату України, призер чемпіонату світу з грепплігу.– чемпіон України з ММА, панкратіону та грепплінгу, чемпіон світу з ММА, призер чемпіонату світу з грепплінгу.– переможниця та призерка чемпіонату Європи, 5 місце на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації.– чемпіон України, Європи, світу та Всесвітніх ігор з сумо.– чемпіон України з рукопашного бою, козацького двобою та карате, призер чемпіонату Європи та чемпіон світу з козацького двобою.– призер чемпіонату України з акробатики спортивної.Стипендіати серед спортсменів з інвалідністю:– переможниця та призерка чемпіонату світу з шахів (УОРА).– переможець чемпіонату та кубку світу з веслування академічного (УОРА).– переможець та призер чемпіонату України з плавання (УОРА).– призерка чемпіонату України з лижного спорту (вади слуху).