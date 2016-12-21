Спортсмени з Луцька отримуватимуть стипендію. Список
Сьогодні, 22:17
49 спортсменів з Луцької громади отримуватимуть впродовж 2024 року щомісячну стипендію у розмірі 4 500 гривень.
Про це повідомили у міському Департаменті молоді та спорту.
Списки стипендіатів затвердили у Луцькій міській раді. Серед них — 30 спортсменів із олімпійських видів спорту, 15 — із неолімпійських. Ще четверо стипендіатів — спортсмени із інвалідністю.
Стипендіати з олімпійських видів спорту:
Алєксєєнко Христина – призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
Банзерук Іван – призер чемпіонату України з легкої атлетики.
Беломоіна Яна – чемпіонка України з велосипедного спорту.
Бєлік Іван – призер чемпіонату України з боксу.
Вандюк Юрій – переможець та призер чемпіонату Україні з веслування на байдарках і каное.
Владичко Максим – переможець та призер чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
Войтович Надія – призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
Гарбарчук Іван – переможець та призер чемпіонату України, призер чемпіонату Європи з плавання.
Іосенко Валерія – переможниця та призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
Климець Ірина – чемпіонка України, 10 місце на кубку Європи з легкої атлетики.
Костриця Ерік – переможець та призер чемпіонату України, призер командного чемпіонату Європи з легкої атлетики.
Кондратюк Юрій – призер чемпіонату України з плавання.
Костюк Давид – переможець та призер чемпіонату України з важкої атлетики.
Левченко Уляна – переможниця та призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
Литвинець Вікторія – призерка чемпіонату України з важкої атлетики.
Ляшук Дарина – переможниця та призерка чемпіонату України з дзюдо.
Малихін Владислав – чемпіон України з легкої атлетики.
Микитюк Андрій – чемпіон України з важкої атлетики.
Омелянець Дмитро – переможець та призер чемпіонату України з важкої атлетики.
Пінчук Олександр – переможець та призер чемпіонату України з плавання.
Повх Марія – переможниця та призерка чемпіонатів України з веслування на байдарках і каное.
Рибачок Андрій – переможець та призер чемпіонату України, призер чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.
Сахарук Дарина – чемпіонка України, 5 місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.
Собчук Олена – призерка чемпіонату України, 5 місце на командному чемпіонаті Європи, 10 місце на чемпіонату світу з легкої атлетики.
Ткачук Максим – переможець та призер чемпіонату України з плавання.
Труш Єлизавета – переможниця та призерка чемпіонату України з тенісу.
Хміль Аліна – призерка чемпіонату України з лижних перегонів.
Чернов Вадим – чемпіон України, призер Кубку Європи з дзюдо.
Шахрай Олена – переможниця та призерка чемпіонату України з плавання.
Шиманська Ірина – призерка чемпіонату України та чемпіонату Європи з велосипедного спорту.
Стипендіати неолімпійських видів спорту:
Березовська Іванна – чемпіонка України та світу, переможниця та призерка чемпіонату Європи та Всесвітніх ігор з сумо.
Іваникович Василь – чемпіон України з рукопашного бою, козацького двобою та карате, призер чемпіонату Європи та чемпіон світу з козацького двобою.
Іщук Владислав – призер чемпіонату Європи, чемпіон світу зі спортивної радіопеленгації.
Коновальчук Анастасія – чемпіонка України, призерка чемпіонату Європи, світу та Всесвітніх ігор з французького боксу «САВАТ».
Макаров Євген – переможець та призер чемпіонату України, чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з сумо; чемпіон України, призер Європейських ігор з боротьби самбо.
Макаров Семен – чемпіон України, призер чемпіонату Європи з сумо; призер чемпіонату України з боротьби самбо.
Місюк Андрій – призер чемпіонатів України з ММА та панкратіону, призер чемпіонатів світу з ММА та французького боксу САВАТ.
Мотрунчик Оксана – переможниця та призерка України, чемпіонка Європи та світу з пауерліфтингу.
Пасич Іван – чемпіон України з панкратіону та козацького двобою.
Петріщев Дмитро – переможець та призер чемпіонату України, призер чемпіонату світу з грепплігу.
Поремчук Іван – чемпіон України з ММА, панкратіону та грепплінгу, чемпіон світу з ММА, призер чемпіонату світу з грепплінгу.
Прокоп’юк Анастасія – переможниця та призерка чемпіонату Європи, 5 місце на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації.
Семикрас Святослав – чемпіон України, Європи, світу та Всесвітніх ігор з сумо.
Урда Ярослав – чемпіон України з рукопашного бою, козацького двобою та карате, призер чемпіонату Європи та чемпіон світу з козацького двобою.
Юшак Максим – призер чемпіонату України з акробатики спортивної.
Стипендіати серед спортсменів з інвалідністю:
Ведерко Людмила – переможниця та призерка чемпіонату світу з шахів (УОРА).
Сивих Андрій – переможець чемпіонату та кубку світу з веслування академічного (УОРА).
Кіх Артем– переможець та призер чемпіонату України з плавання (УОРА).
Смідюк Анастасія – призерка чемпіонату України з лижного спорту (вади слуху).
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Про це повідомили у міському Департаменті молоді та спорту.
Списки стипендіатів затвердили у Луцькій міській раді. Серед них — 30 спортсменів із олімпійських видів спорту, 15 — із неолімпійських. Ще четверо стипендіатів — спортсмени із інвалідністю.
Стипендіати з олімпійських видів спорту:
Алєксєєнко Христина – призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
Банзерук Іван – призер чемпіонату України з легкої атлетики.
Беломоіна Яна – чемпіонка України з велосипедного спорту.
Бєлік Іван – призер чемпіонату України з боксу.
Вандюк Юрій – переможець та призер чемпіонату Україні з веслування на байдарках і каное.
Владичко Максим – переможець та призер чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
Войтович Надія – призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
Гарбарчук Іван – переможець та призер чемпіонату України, призер чемпіонату Європи з плавання.
Іосенко Валерія – переможниця та призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
Климець Ірина – чемпіонка України, 10 місце на кубку Європи з легкої атлетики.
Костриця Ерік – переможець та призер чемпіонату України, призер командного чемпіонату Європи з легкої атлетики.
Кондратюк Юрій – призер чемпіонату України з плавання.
Костюк Давид – переможець та призер чемпіонату України з важкої атлетики.
Левченко Уляна – переможниця та призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
Литвинець Вікторія – призерка чемпіонату України з важкої атлетики.
Ляшук Дарина – переможниця та призерка чемпіонату України з дзюдо.
Малихін Владислав – чемпіон України з легкої атлетики.
Микитюк Андрій – чемпіон України з важкої атлетики.
Омелянець Дмитро – переможець та призер чемпіонату України з важкої атлетики.
Пінчук Олександр – переможець та призер чемпіонату України з плавання.
Повх Марія – переможниця та призерка чемпіонатів України з веслування на байдарках і каное.
Рибачок Андрій – переможець та призер чемпіонату України, призер чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.
Сахарук Дарина – чемпіонка України, 5 місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.
Собчук Олена – призерка чемпіонату України, 5 місце на командному чемпіонаті Європи, 10 місце на чемпіонату світу з легкої атлетики.
Ткачук Максим – переможець та призер чемпіонату України з плавання.
Труш Єлизавета – переможниця та призерка чемпіонату України з тенісу.
Хміль Аліна – призерка чемпіонату України з лижних перегонів.
Чернов Вадим – чемпіон України, призер Кубку Європи з дзюдо.
Шахрай Олена – переможниця та призерка чемпіонату України з плавання.
Шиманська Ірина – призерка чемпіонату України та чемпіонату Європи з велосипедного спорту.
Стипендіати неолімпійських видів спорту:
Березовська Іванна – чемпіонка України та світу, переможниця та призерка чемпіонату Європи та Всесвітніх ігор з сумо.
Іваникович Василь – чемпіон України з рукопашного бою, козацького двобою та карате, призер чемпіонату Європи та чемпіон світу з козацького двобою.
Іщук Владислав – призер чемпіонату Європи, чемпіон світу зі спортивної радіопеленгації.
Коновальчук Анастасія – чемпіонка України, призерка чемпіонату Європи, світу та Всесвітніх ігор з французького боксу «САВАТ».
Макаров Євген – переможець та призер чемпіонату України, чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з сумо; чемпіон України, призер Європейських ігор з боротьби самбо.
Макаров Семен – чемпіон України, призер чемпіонату Європи з сумо; призер чемпіонату України з боротьби самбо.
Місюк Андрій – призер чемпіонатів України з ММА та панкратіону, призер чемпіонатів світу з ММА та французького боксу САВАТ.
Мотрунчик Оксана – переможниця та призерка України, чемпіонка Європи та світу з пауерліфтингу.
Пасич Іван – чемпіон України з панкратіону та козацького двобою.
Петріщев Дмитро – переможець та призер чемпіонату України, призер чемпіонату світу з грепплігу.
Поремчук Іван – чемпіон України з ММА, панкратіону та грепплінгу, чемпіон світу з ММА, призер чемпіонату світу з грепплінгу.
Прокоп’юк Анастасія – переможниця та призерка чемпіонату Європи, 5 місце на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації.
Семикрас Святослав – чемпіон України, Європи, світу та Всесвітніх ігор з сумо.
Урда Ярослав – чемпіон України з рукопашного бою, козацького двобою та карате, призер чемпіонату Європи та чемпіон світу з козацького двобою.
Юшак Максим – призер чемпіонату України з акробатики спортивної.
Стипендіати серед спортсменів з інвалідністю:
Ведерко Людмила – переможниця та призерка чемпіонату світу з шахів (УОРА).
Сивих Андрій – переможець чемпіонату та кубку світу з веслування академічного (УОРА).
Кіх Артем– переможець та призер чемпіонату України з плавання (УОРА).
Смідюк Анастасія – призерка чемпіонату України з лижного спорту (вади слуху).
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