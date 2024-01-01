Тепер офіційно: Зеленський підписав указ про звільнення Залужного
Сьогодні, 21:33
Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного офіційно звільнено. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України", – сказано в указі №59/2024, опублікованому на сайті президента.
Також оприлюднено указ №60/2024 про призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України", – сказано в указі №59/2024, опублікованому на сайті президента.
Також оприлюднено указ №60/2024 про призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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