Тепер офіційно: Зеленський підписав указ про звільнення Залужного

Валерія Залужного офіційно звільнено. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.



"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України", – сказано в указі №59/2024, опублікованому на сайті президента.



Також оприлюднено указ №60/2024 про призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувача Збройних сил Україниофіційно звільнено. Відповідний указ підписав президент України"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України", – сказано в указі №59/2024, опублікованому на сайті президента.Також оприлюднено указ №60/2024 про призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ

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