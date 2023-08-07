З полону звільнили ще 100 захисників: кого вдалося повернути

Україна повернула з російського полону ще 100 захисників, серед них — бійці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.Про це повідомив у Телеграмі президент«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!» - написав президент.Найстаршому звільненому з полону виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів детальніше, які захисники повертаються додому.Серед врятованих військовослужбовців цього разу:49 нацгвардійців,25 прикордонників,26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках."Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братівта", – зазначили у Координаційному штабіЗагалом від моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць.Зазначається, що обмін відбувся завдяки посередництва та сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.