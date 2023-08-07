З полону звільнили ще 100 захисників: кого вдалося повернути
Сьогодні, 21:01
Україна повернула з російського полону ще 100 захисників, серед них — бійці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
Про це повідомив у Телеграмі президент Володимир Зеленський.
«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!» - написав президент.
Найстаршому звільненому з полону виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів детальніше, які захисники повертаються додому.
Серед врятованих військовослужбовців цього разу:
49 нацгвардійців,
25 прикордонників,
26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.
Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.
"Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа", – зазначили у Координаційному штабі
Загалом від моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць.
Зазначається, що обмін відбувся завдяки посередництва та сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.
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Про це повідомив у Телеграмі президент Володимир Зеленський.
«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!» - написав президент.
Найстаршому звільненому з полону виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів детальніше, які захисники повертаються додому.
Серед врятованих військовослужбовців цього разу:
49 нацгвардійців,
25 прикордонників,
26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.
Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.
"Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа", – зазначили у Координаційному штабі
Загалом від моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць.
Зазначається, що обмін відбувся завдяки посередництва та сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.
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