Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Валентином Богайчуком
Сьогодні, 11:20
10 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Валентином Бугайчуком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У суботу, 10 лютого, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Бугайчука Валентина Анатолійовича (02.10.1986 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Поховають Валентина Бугайчука на кладовищі у селі Рованці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У суботу, 10 лютого, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Бугайчука Валентина Анатолійовича (02.10.1986 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Поховають Валентина Бугайчука на кладовищі у селі Рованці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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