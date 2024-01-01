Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Валентином Богайчуком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Валентином Богайчуком
10 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Валентином Бугайчуком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У суботу, 10 лютого, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Бугайчука Валентина Анатолійовича (02.10.1986 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Поховають Валентина Бугайчука на кладовищі у селі Рованці.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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