У Луцьку патрульні допомогли пораненому чоловіку. ВІДЕО

У Луцьку патрульні допомогли чоловіку з пораненням.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора ввечері, 8 лютого, на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянина про те, що на проспекті Волі до нього підійшов молодий чоловік і сказав, що має рану на спині.Патрульні швидко прибули до постраждалого та надали домедичну допомогу, наклавши на рану бинтову пов’язку. Згодом чоловіка передали медикам та супроводили карету швидкої до лікарні."Друзі, не будьте байдужими та допомагайте тим, хто цього потребує та за необхідності звертайтеся на лінію 102", - наголошують у патрульній поліції.