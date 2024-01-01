Волинянин подзвонив на «102» і погрожував вбивством оператору

Волинянин подзвонив на «102» і погрожував вбивством оператору
На Волині у Старовижівському районному суді розглянули справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який по телефону образив оператора «102».

Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на постанову суду.

У селі Борзова 30 грудня 2023 року о 22.41 чоловік зателефонував на спецлінію «102» та, розмовляючи з оператором, вживав нецензурну лексику, погрожував розправою та вбивством, принижував його честь та гідність.

Чоловік у судове засідання не з’явився. Він подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення та оштрафували на 51 гривню.

Також порушник сплатить 605 гривень судового збору в дохід держави.

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Теги: суд, Волинь
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