Волинянин подзвонив на «102» і погрожував вбивством оператору
Сьогодні, 11:38
На Волині у Старовижівському районному суді розглянули справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який по телефону образив оператора «102».
Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на постанову суду.
У селі Борзова 30 грудня 2023 року о 22.41 чоловік зателефонував на спецлінію «102» та, розмовляючи з оператором, вживав нецензурну лексику, погрожував розправою та вбивством, принижував його честь та гідність.
Чоловік у судове засідання не з’явився. Він подав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення та оштрафували на 51 гривню.
Також порушник сплатить 605 гривень судового збору в дохід держави.
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Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на постанову суду.
У селі Борзова 30 грудня 2023 року о 22.41 чоловік зателефонував на спецлінію «102» та, розмовляючи з оператором, вживав нецензурну лексику, погрожував розправою та вбивством, принижував його честь та гідність.
Чоловік у судове засідання не з’явився. Він подав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення та оштрафували на 51 гривню.
Також порушник сплатить 605 гривень судового збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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