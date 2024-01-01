Підтвердили загибель на війні волинянина, який понад рік вважався зниклим безвісти

До Камінь-Каширської міської територіальної громади сьогодні, 9 лютого, надійшла чорна звістка.Підтвердили смерть ще одного краянина, хороброго Захисника України, жителя села Бузаки –, 1993 року народження, повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширська міськрада.Життя бійця трагічно обірвалося 12 грудня 2022 року. Довгі місяці очікувань, сподівань, на жаль, закінчились страшною звісткою для родини і громади.«Вічна Слава, честь, шана та низький уклін Герою. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям Миколи Деркача. Ваш біль нічим не розрадити. Нехай світла пам'ять про хороброго Захисника живе вічно серед нас, тих кого так відважно боронив Герой. Назавжди у наших серцях! Ворогам не буде прощення!» - повідомили у міськраді.Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим воїном на Батьківщину повідомлять додатково.