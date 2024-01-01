Сьогодні «На щиті» повертається Герой з Волині Іван Соловей

Іван Соловей.



Про це



"Прибуття скорботного кортежу із тілом



Про годину прибуття повідомимо заздалегідь. Закликаємо локачан і жителів сіл по маршруту слідування кортежу вийти та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" на Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Локачинській громаді."Прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Героя Солов'я Івана очікуємо сьогодні в другій половині дня. Зустріч біля блокпоста на в'їзді в Локачі із сторони Крухинич. Далі піша хода по вулиці Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Привітне, де проживав воїн.Про годину прибуття повідомимо заздалегідь. Закликаємо локачан і жителів сіл по маршруту слідування кортежу вийти та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.

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