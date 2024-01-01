Сьогодні «На щиті» повертається Герой з Волині Іван Соловей

Сьогодні «На щиті» повертається Герой з Волині Іван Соловей
"На щиті" на Волинь повертається Герой Іван Соловей.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Героя Солов'я Івана очікуємо сьогодні в другій половині дня. Зустріч біля блокпоста на в'їзді в Локачі із сторони Крухинич. Далі піша хода по вулиці Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Привітне, де проживав воїн.

Про годину прибуття повідомимо заздалегідь. Закликаємо локачан і жителів сіл по маршруту слідування кортежу вийти та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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