Сьогодні «На щиті» повертається Герой з Волині Іван Соловей
Сьогодні, 12:20
"На щиті" на Волинь повертається Герой Іван Соловей.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Героя Солов'я Івана очікуємо сьогодні в другій половині дня. Зустріч біля блокпоста на в'їзді в Локачі із сторони Крухинич. Далі піша хода по вулиці Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Привітне, де проживав воїн.
Про годину прибуття повідомимо заздалегідь. Закликаємо локачан і жителів сіл по маршруту слідування кортежу вийти та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Героя Солов'я Івана очікуємо сьогодні в другій половині дня. Зустріч біля блокпоста на в'їзді в Локачі із сторони Крухинич. Далі піша хода по вулиці Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Привітне, де проживав воїн.
Про годину прибуття повідомимо заздалегідь. Закликаємо локачан і жителів сіл по маршруту слідування кортежу вийти та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Залужному та Буданову присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 12:23
Сьогодні «На щиті» повертається Герой з Волині Іван Соловей
Сьогодні, 12:20
У Луцьку патрульні допомогли пораненому чоловіку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:51