У бою на Запоріжжі обірвалося життя волинянина Івана Соловея





Про це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом’як.



У результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок загинув житель села Привітне, старший сержант Соловей Іван Остапович.



«Висловлюємо щире співчуття дружині, донькам, членам сім'ї, рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою! Герої не вмирають!» - зазначили у селищній раді.



За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.



Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Локачинську громаду на Волині вдруге протягом тижня надійшла звістка про загибель на фронті краянина.Про це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного головиУ результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок загинув житель села Привітне, старший сержант«Висловлюємо щире співчуття дружині, донькам, членам сім'ї, рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою! Герої не вмирають!» - зазначили у селищній раді.За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію