У бою на Запоріжжі обірвалося життя волинянина Івана Соловея

У бою на Запоріжжі обірвалося життя волинянина Івана Соловея
У Локачинську громаду на Волині вдруге протягом тижня надійшла звістка про загибель на фронті краянина.

Про це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом’як.

У результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок загинув житель села Привітне, старший сержант Соловей Іван Остапович.
У бою на Запоріжжі обірвалося життя волинянина Івана Соловея

«Висловлюємо щире співчуття дружині, донькам, членам сім'ї, рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою! Герої не вмирають!» - зазначили у селищній раді.

За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.

Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.


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Теги: загиблі, війна
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