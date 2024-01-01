У бою на Запоріжжі обірвалося життя волинянина Івана Соловея
Сьогодні, 18:18
У Локачинську громаду на Волині вдруге протягом тижня надійшла звістка про загибель на фронті краянина.
Про це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом’як.
У результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок загинув житель села Привітне, старший сержант Соловей Іван Остапович.
«Висловлюємо щире співчуття дружині, донькам, членам сім'ї, рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою! Герої не вмирають!» - зазначили у селищній раді.
За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.
Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.
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Про це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом’як.
У результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок загинув житель села Привітне, старший сержант Соловей Іван Остапович.
«Висловлюємо щире співчуття дружині, донькам, членам сім'ї, рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою! Герої не вмирають!» - зазначили у селищній раді.
За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.
Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.
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