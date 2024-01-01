На Харківщині затримали агронома, який мінував поля для окупантів

На Харківщині затримали агронома, який мінував поля для окупантів
Працівники СБУ затримали агронома, який допомагав рашистам мінувати поля під час окупації Харківщини.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з російськими військами під час окупації Харківщини.

Зловмисником виявився агроном місцевої ферми. Після захоплення Куп’янського району він допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів.

Таким чином рашисти мінували ділянки навколо райцентру, у тому числі місцеві дороги, якими користувались мирні жителі.

Крім того фігурант забезпечував окупантів фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались.

При цьому трьох російських командирів їхній поплічник «розквартирував» у власному будинку.

Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд.

У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні.

Після звільнення району фігурант залишився на території громади, «заліг на дно» та сподівався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

На Харківщині затримали агронома, який мінував поля для окупантів


Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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