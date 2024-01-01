Для боротьби із безпритульними псами у громаді на Волині залучили поліцію

бродячими псами. Влада звернулася до силовиків, аби убезпечити мешканців, зокрема дітей.



А ще в громаді планують облаштувати тимчасовий притулок для таких тварин, пише



У Старовижівській селищній раді звернулися до місцевих мешканців з проханням анонімно повідомляти інформацію про господарів собак, які перебувають на самовигулі:



«На жаль, ситуація з собаками, які зграями розгулюють вулицями населених пунктів нашої громади, виходить з-під контролю. Всім, кому відомі власники собак, які перебувають поза межами власного подвір’я, просимо повідомити Старовижівську селищну раду чи поліцейських офіцерів громади для того, щоб ці безвідповідальні господарі тварин були притягнуті до відповідальності. Анонімність гарантуємо», - йдеться у повідомленні.



Старовижівський селищний голова Василь Камінський розповів, що й сам неодноразово розшукував власників тварин, аби ті забрали собак з вулиці на подвір'я своїх господарств та надалі не випускали на самовигул.



«70 відсотків собак зі зграй мають господарів. Ми цих власників шукаємо, проводимо з ними бесіди, адже таке скупчення тварин несе серйозну загрозу насамперед дітям, що йдуть на навчання або повертаються з нього. Сьогодні я вже залучив поліцейських, щоб патрулювали та не допускали скупчення собак у зграї», - каже він.



Селищний голова додав, що саме зараз - період шлюбного сезону у собак, тож самців та самиць потрібно розділити.



«Наразі ми займаємося облаштуванням приміщення для тимчасового утримання бродячих тварин, аби забрати їх з вулиць. В минулому році ми пробували утримувати вуличних собак у вольєрі, проте вони зробили підкоп та вилізли за його межі», - зауважив Василь Камінський.



Також місцеві владці звернулися й до власників магазинів, аби ті не підгодовували бродячих тварин, оскільки це сприяє їхньому скупченню у зграї.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Старовижівській громаді на Волині загрозливого характеру набуває ситуація із. Влада звернулася до силовиків, аби убезпечити мешканців, зокрема дітей.А ще в громаді планують облаштувати тимчасовий притулок для таких тварин, пише ВСН У Старовижівській селищній раді звернулися до місцевих мешканців з проханням анонімно повідомляти інформацію про господарів собак, які перебувають на самовигулі:«На жаль, ситуація з собаками, які зграями розгулюють вулицями населених пунктів нашої громади, виходить з-під контролю. Всім, кому відомі власники собак, які перебувають поза межами власного подвір’я, просимо повідомити Старовижівську селищну раду чи поліцейських офіцерів громади для того, щоб ці безвідповідальні господарі тварин були притягнуті до відповідальності. Анонімність гарантуємо», - йдеться у повідомленні.Старовижівський селищний головарозповів, що й сам неодноразово розшукував власників тварин, аби ті забрали собак з вулиці на подвір'я своїх господарств та надалі не випускали на самовигул.«70 відсотків собак зі зграй мають господарів. Ми цих власників шукаємо, проводимо з ними бесіди, адже таке скупчення тварин несе серйозну загрозу насамперед дітям, що йдуть на навчання або повертаються з нього. Сьогодні я вже залучив поліцейських, щоб патрулювали та не допускали скупчення собак у зграї», - каже він.Селищний голова додав, що саме зараз - період шлюбного сезону у собак, тож самців та самиць потрібно розділити.«Наразі ми займаємося облаштуванням приміщення для тимчасового утримання бродячих тварин, аби забрати їх з вулиць. В минулому році ми пробували утримувати вуличних собак у вольєрі, проте вони зробили підкоп та вилізли за його межі», - зауважив Василь Камінський.Також місцеві владці звернулися й до власників магазинів, аби ті не підгодовували бродячих тварин, оскільки це сприяє їхньому скупченню у зграї.

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