На Волині закликають конвертувати лють у донати ЗСУ

На Волині закликають конвертувати лють у донати ЗСУ
Вранці 7 лютого окупанти знову вдарили ракетами по Україні. Волинян закликають конвертувати лють у донати волонтерам чи фондам та запалити свічку пам'яті.

Про це написав волонтер та журналіст із Луцька Мирослав Ватащук у спільноті проєкту «Медіа-кава» у фейсбуці, інформує ВСН.

«Загинули люди, палають мирні багатоповерхівки. Знову стискаються від люті та ненависті кулаки. Конвертуймо лють. Задонатьмо волонтерам чи фондам, яким довіряємо. Пам'ятаймо, що мета терору - це залякування. Так діють усі терористи, і загарбники не виняток. Давайте покажемо, що нас - не зламати. Пропоную запалити сьогодні, 7 лютого, о 20:00 свічку пам'яті на підвіконні для вшанування усіх полеглих на війні та опублікувати у фб скріншот із донатом з хештегом #яконвертуюлють», - йдеться у дописі.

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Теги: донати, ЗСУ
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