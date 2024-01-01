П’яна жінка скоїла аварію на Гнідавській у Луцьку

У Луцьку нетвереза водійка скоїла дорожньо-транспортну пригоду. Патрульні склали на неї адмінматеріали.Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.Учора, 6 лютого, близько 18:00 у поліцію звернувся чоловік та повідомив, що потрапив у ДТП. Він розповів, що, коли рухався вулицею Гнідавською, з його автомобілем марки Renault здійснила зіткнення керманичка транспортного засобу Chery. Жінка, за словами громадянина, була напідпитку.Прибувши на місце, патрульні знайшли підтвердження усім словам заявника. Вони з’ясували, що автопригода сталася через недотримання водійкою безпечної швидкості та дистанції.У жінки також були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння, і вона погодилася пройти огляд за допомогою приладу Драгер на місці події. Результат становив 2,49 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 13 разів.На громадянку інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.