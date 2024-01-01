П’яна жінка скоїла аварію на Гнідавській у Луцьку

П’яна жінка скоїла аварію на Гнідавській у Луцьку
У Луцьку нетвереза водійка скоїла дорожньо-транспортну пригоду. Патрульні склали на неї адмінматеріали.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

Учора, 6 лютого, близько 18:00 у поліцію звернувся чоловік та повідомив, що потрапив у ДТП. Він розповів, що, коли рухався вулицею Гнідавською, з його автомобілем марки Renault здійснила зіткнення керманичка транспортного засобу Chery. Жінка, за словами громадянина, була напідпитку.
П’яна жінка скоїла аварію на Гнідавській у Луцьку

Прибувши на місце, патрульні знайшли підтвердження усім словам заявника. Вони з’ясували, що автопригода сталася через недотримання водійкою безпечної швидкості та дистанції.

У жінки також були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння, і вона погодилася пройти огляд за допомогою приладу Драгер на місці події. Результат становив 2,49 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 13 разів.
П’яна жінка скоїла аварію на Гнідавській у Луцьку

На громадянку інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
П’яна жінка скоїла аварію на Гнідавській у Луцьку

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Теги: ДТП, Луцьк
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