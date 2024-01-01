У російському Білгороді – «приліт» по заводу і пожежа
Сьогодні, 17:04
Пожежа на заводі залізобетонних конструкцій у російському місті Білгороді спалахнула сьогодні, 7 лютого, внаслідок «прильоту».
Про це повідомляє РБК-Україна.
Як повідомляють у мережі, снаряд нібито потрапив у котельню заводу ЖБК-1 та цех металовиробів.
Також росіяни заявили, що боєприпас влучив в кабіну вантажівки, кількість постраждалих невідома.
З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну в Бєлгородській області РФ регулярно відбуваються різні інциденти - вибухи, падіння гелікоптерів та ін.
Так, минулого року російська авіація кілька разів "втрачала" власні снаряди. Тоді ж літаки Су-34 випадково скинули на Бєлгород бомбу. Через деякий час у місті виявили ще кілька снарядів.
Крім того, 29 січня російські літаки знову "впустили" дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області.
Також повідомлялося, що того ж дня український дрон у Бєлгородській області вразив автомобіль із боєприпасами. Росіяни злякалися наслідків та почали вигадувати нібито "планове знищення боєприпасів".
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Про це повідомляє РБК-Україна.
Як повідомляють у мережі, снаряд нібито потрапив у котельню заводу ЖБК-1 та цех металовиробів.
Також росіяни заявили, що боєприпас влучив в кабіну вантажівки, кількість постраждалих невідома.
З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну в Бєлгородській області РФ регулярно відбуваються різні інциденти - вибухи, падіння гелікоптерів та ін.
Так, минулого року російська авіація кілька разів "втрачала" власні снаряди. Тоді ж літаки Су-34 випадково скинули на Бєлгород бомбу. Через деякий час у місті виявили ще кілька снарядів.
Крім того, 29 січня російські літаки знову "впустили" дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області.
Також повідомлялося, що того ж дня український дрон у Бєлгородській області вразив автомобіль із боєприпасами. Росіяни злякалися наслідків та почали вигадувати нібито "планове знищення боєприпасів".
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