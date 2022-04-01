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Секретар РНБО заперечив причетність України до обстрілів у російському Білгороді

Секретар РНБО заперечив причетність України до обстрілів у російському Білгороді
Україна не має відношення до вибухів на нафтобазі Білгорода. Це робота місцевих, які починають «дещо розуміти».

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі українського телебачення, пише "Слово і Діло".

«Протиріччя накопичуються. Суспільство у Росії починає дещо розуміти. Наприклад, що сталося біля Білгородської народної республіки. Вибухи на нафтобазі. Вони чомусь кажуть, що ми це зробили. Насправді, це зовсім не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо», – заявив чиновник.

«Вони мають розуміти, що це може бути на всій території РФ. Ми до них не приходили, ми не йшли до них із війною. І коли Пєсков каже, що це не сприяє переговорам, а сприяє переговорам, коли вони вбивають наших дітей, жінок, коли вони чинять ці звірства? Це якісь хворі люди», - наголосив Данілов.

«Знаєте, я не знаю, про що можна з ними домовлятися, якщо під час переговорів вони не дозволяють забрати дітей, зробити евакуаційні коридори для цивільного населення. І брешуть на весь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, крім того, що знищують якихось нацистів, де вони їх тут знайшли, я не знаю», - підсумував секретар РНБО.

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Теги: Данілов, війна, Білгород, обстріли
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