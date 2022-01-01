США введуть санкції проти 120 компаній Росії й Білорусі

США введуть санкції проти 120 компаній Росії й Білорусі
Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. Цього ж разу обмеження торкнуться 120 компаній.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Санкції будуть направлені на те, щоб відсікти компанії від високих технологій.

"Найближчими днями міністерство торгівлі здійснить подальші дії щодо погіршення позицій російського оборонного, аерокосмічного та морського секторів, додавши до списку санкцій ще 120 організацій з Росії та Білорусі", - заявила Бедінгфілд.

Також вона додала, що кількість компаній доданих до списку санкцій перевищить 200.

За словами директора з комунікацій Білого дому, юридичні особи не матимуть змоги отримувати високі технології США без ліцензії, в якій у більшості, якщо ж й не завжди, їм буде відмовлено.

"Ми не дозволимо їм купувати західні технології та обходити наші жорсткі санкції. Ми розширюємо свої повноваження щодо введення санкцій щодо додаткових секторів російської економіки, важливих для Путіна, включаючи аерокосмічну, морську та електронну галузі", - додала Бедінгфілд.

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Теги: санкції, Росія, США, Білорусь, війна
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