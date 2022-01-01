Від початку війни Росія обстріляла 274 лікарні в Україні

Від початку війни російські військові обстріляли 274 лікарні та вивели з ладу 70 швидких.Про це заявив міністр охорони здоров'яв ефірі телемарафону."З початку війни обстріляно 274 лікарні, 13 — знищено повністю, вони відновленню не підлягають, будемо будувати нові лікарні. 70 швидких уже виведено з ладу обстрілами, автоматними, мінами. Шість медичних працівників убито, 20 зараз тяжко поранених. Це все — наслідки війни, терористичних дій Російської Федерації в Україні.Водночас медичні заклади працюють. Усі, хто потребують медичну допомогу, можуть її отримати. Програма медичних гарантій виплачена за березень повністю до закладів охорони здоров'я. Це свідчить про те, що і заробітні плати медичним працівникам, і необхідні медичні вироби й лікарські засоби закуповуються", - каже Ляшко.За словами Ляшко, аптеки відновили роботу, там де це можливо."Виробники нас запевняють, що підстав для зростання цін у березні не було, у квітні будемо переглядати, оскільки є питання ціни на газ, є питання логістики, будемо дивитися і контролювати, щоб не було зростання цін на лікарські засоби, що входять до національного переліку лікарських засобів - ліків, які найчастіше використовуються для того, щоб запобігти хворобам або їхньому подальшому розвитку", - інформує міністр.