Ізюм лишається найгарячішою точкою на Харківщині, – голова ОВА





Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, пише



Синєгубов повідомив, що з Харкова відходу ворога нема. Російські загарбники продовжують "нелогічні хаотичні обстріли" міста.



А найгарячішою точкою в області лишається Ізюм.



"Довкола Ізюму зараз ведуться бойові дії, оскільки ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області.



В Ізюмському районі ми евакуювали ще 1500 людей, це населений пункт Барвінкове, для того, щоб уникнути можливого театру бойових дій.



Наші збройні сили стоять на своїх позиціях… Якщо брати за добу, там було збито 4 ворожих літаки. І ворог несе серйозні втрати", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харківській області найгарячішою точкою лишається Ізюм, довкола якого тривають бойові дії.Про це повідомив голова Харківської ОВАв ефірі телемарафону, пише Українська правда Синєгубов повідомив, що з Харкова відходу ворога нема. Російські загарбники продовжують "нелогічні хаотичні обстріли" міста.А найгарячішою точкою в області лишається Ізюм."Довкола Ізюму зараз ведуться бойові дії, оскільки ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області.В Ізюмському районі ми евакуювали ще 1500 людей, це населений пункт Барвінкове, для того, щоб уникнути можливого театру бойових дій.Наші збройні сили стоять на своїх позиціях… Якщо брати за добу, там було збито 4 ворожих літаки. І ворог несе серйозні втрати", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію