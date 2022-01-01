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У Росії заявили про першу смерть окупанта від опромінення у Чорнобилі: ще 100 солдатів госпіталізували

У Росії заявили про першу смерть окупанта від опромінення у Чорнобилі: ще 100 солдатів госпіталізували
Зафіксували першу смерть російського окупанта від променевої хвороби після вторгнення путінських військ у Чорнобильську зону відчуження. Госпіталізовано у стані різного ступеня тяжкості майже 100 окупантів.

Про це пише Обозреватель.

Частково їх звозять у Гомель під виглядом поранених. Такі повідомлення з посиланням на дані, опубліковані в РФ, почали з'являтися у ЗМІ.

За даними ЗМІ, Військово-медична служба РФ констатувала першу смерть військовослужбовця путінської армії, який "заблукав" разом зі своїм підрозділом та технікою в зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС.

Також журналісти повідомляють про те, що ще 26 окупантів госпіталізовано у тяжкому стані, а у 73 загарбників спостерігаються ознаки "серйозного погіршення самопочуття", їх відправлено до госпіталів для вимушеного відновлення.

Інформацію про ймовірну променеву хворобу в окупантів, які окопувалися у Чорнобильській зоні відчуження, підтверджують і у Генеральному штабі України.

"За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщені нібито "поранені" військовослужбовці збройних сил РФ, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження", – повідомили у ГШ ЗСУ.

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Теги: Чорнобиль, смерть, окупанти, Росія
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