У Луцьку на автомобіль впало дерево

У Луцьку на автомобіль впало дерево
7 лютого о 13:25 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на легковий автомобіль на вулиці Млиновій у Луцьку впало дерево.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місці події працювало чергове відділення групи рятувальних робіт.

За допомогою крана рятувальники припідняли повалене дерево, відбуксирували транспортний засіб на безпечну відстань, а тоді за допомогою бензопили розрізали стовбур і гілляччя.

У Луцьку на автомобіль впало дерево
У Луцьку на автомобіль впало дерево
У Луцьку на автомобіль впало дерево
У Луцьку на автомобіль впало дерево

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Теги: Луцьк, дерево, автомобіль
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