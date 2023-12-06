У Луцьку на автомобіль впало дерево





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці події працювало чергове відділення групи рятувальних робіт.



За допомогою крана рятувальники припідняли повалене дерево, відбуксирували транспортний засіб на безпечну відстань, а тоді за допомогою бензопили розрізали стовбур і гілляччя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 лютого о 13:25 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на легковий автомобіль на вулиці Млиновій у Луцьку впало дерево.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці події працювало чергове відділення групи рятувальних робіт.За допомогою крана рятувальники припідняли повалене дерево, відбуксирували транспортний засіб на безпечну відстань, а тоді за допомогою бензопили розрізали стовбур і гілляччя.

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