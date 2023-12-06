У Луцьку на автомобіль впало дерево
Сьогодні, 16:30
7 лютого о 13:25 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на легковий автомобіль на вулиці Млиновій у Луцьку впало дерево.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювало чергове відділення групи рятувальних робіт.
За допомогою крана рятувальники припідняли повалене дерево, відбуксирували транспортний засіб на безпечну відстань, а тоді за допомогою бензопили розрізали стовбур і гілляччя.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювало чергове відділення групи рятувальних робіт.
За допомогою крана рятувальники припідняли повалене дерево, відбуксирували транспортний засіб на безпечну відстань, а тоді за допомогою бензопили розрізали стовбур і гілляччя.
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