Бойові пінгвіни та збір коштів для ЗСУ: у Лесиному виші відкрилась фотовиставка полярника

Бойові пінгвіни та збір коштів для ЗСУ: у Лесиному виші відкрилась фотовиставка полярника
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відкрилась благодійна виставка фоторобіт біолога, учасника українських антарктичних експедицій Сергія Глотова "Кольори Білого континенту".

Фотоекспозиція є волонтерською ініціативою, спрямованою на збір коштів для військових, а саме - для полярників, які у лавах ЗСУ захищають незалежність України.

"Наш вуз із перших днів війни активно включений у волонтерський рух і ми підтримуємо військових. Серед полярників теж є військовослужбовці - вони мають свій шеврон, а себе називають "бойові" пінгвіни... Ця виставка - це лише перший маленький крок до спільної співпраці у сфері освітньої та наукової діяльності, промоції освіти та нашої підтримки", - сказав у вітальному слові ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось
Бойові пінгвіни та збір коштів для ЗСУ: у Лесиному виші відкрилась фотовиставка полярника

Бойові пінгвіни та збір коштів для ЗСУ: у Лесиному виші відкрилась фотовиставка полярника

Під час відкриття виставки відбулося пряме включення із українською станцією "Академік Вернадський" (Антарктида), а також полярники провели онлайн-екскурсію станцією.
Бойові пінгвіни та збір коштів для ЗСУ: у Лесиному виші відкрилась фотовиставка полярника

Сергій Глотов розповів, що уже другий рік перебуває на станції як біолог-зимівник у складі 27-ої та 28-ої українських експедицій.

"Антарктида не належить нікому, тож усі наукові відкриття, зроблені тут, є надбанням усього людства. Україна є однією із 30 країн світу, яка здійснює полярні експедиції", - зауважив науковець.

Експозиція «Кольори Білого континенту», яка діятиме в холі головного корпусу університету ще тиждень, знайомить з дивовижним світом Антарктики, її неповторними пейзажами, незвичними для наших очей поєднаннями кольорів, і, звичайно, з її тваринним світом: світлини антарктичних птахів і ссавців, які мешкають навколо української станції "Академік Вернадський", розташованої на острові Галіндез.

Фотографії кількох видів пінгвінів, морських котиків, леопардів і слонів, а також льодовиків та айсбергів занурюють в неповторну атмосферу Антарктики.
Бойові пінгвіни та збір коштів для ЗСУ: у Лесиному виші відкрилась фотовиставка полярника

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Теги: фотовиставка, полярники, Антарктида, Сергій Глотов, ВНУ, Луцьк
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