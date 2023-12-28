Бойові пінгвіни та збір коштів для ЗСУ: у Лесиному виші відкрилась фотовиставка полярника

У Волинському національному університеті іменівідкрилась благодійна виставка фоторобіт біолога, учасника українських антарктичних експедицій"Кольори Білого континенту".Фотоекспозиція є волонтерською ініціативою, спрямованою на збір коштів для військових, а саме - для полярників, які у лавах ЗСУ захищають незалежність України."Наш вуз із перших днів війни активно включений у волонтерський рух і ми підтримуємо військових. Серед полярників теж є військовослужбовці - вони мають свій шеврон, а себе називають "бойові" пінгвіни... Ця виставка - це лише перший маленький крок до спільної співпраці у сфері освітньої та наукової діяльності, промоції освіти та нашої підтримки", - сказав у вітальному слові ректор ВНУ імені Лесі УкраїнкиПід час відкриття виставки відбулося пряме включення із українською станцією "Академік Вернадський" (Антарктида), а також полярники провели онлайн-екскурсію станцією.Сергій Глотов розповів, що уже другий рік перебуває на станції як біолог-зимівник у складі 27-ої та 28-ої українських експедицій."Антарктида не належить нікому, тож усі наукові відкриття, зроблені тут, є надбанням усього людства. Україна є однією із 30 країн світу, яка здійснює полярні експедиції", - зауважив науковець.Експозиція «Кольори Білого континенту», яка діятиме в холі головного корпусу університету ще тиждень, знайомить з дивовижним світом Антарктики, її неповторними пейзажами, незвичними для наших очей поєднаннями кольорів, і, звичайно, з її тваринним світом: світлини антарктичних птахів і ссавців, які мешкають навколо української станції "Академік Вернадський", розташованої на острові Галіндез.Фотографії кількох видів пінгвінів, морських котиків, леопардів і слонів, а також льодовиків та айсбергів занурюють в неповторну атмосферу Антарктики.