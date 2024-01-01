Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами





Про це Сергій Болвінов.



"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва.



Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні вранці, 7 лютого, росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні вранці, 7 лютого, била по Харкову ракетами північнокорейського виробництва.Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва.Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні вранці, 7 лютого,

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