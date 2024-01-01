Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами

Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами
Росія сьогодні вранці, 7 лютого, била по Харкову ракетами північнокорейського виробництва.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва.

Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 7 лютого, росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе.
Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами
Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами

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Теги: Росія, Україна, війна
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