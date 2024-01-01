Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами
Сьогодні, 16:20
Росія сьогодні вранці, 7 лютого, била по Харкову ракетами північнокорейського виробництва.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва.
Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 7 лютого, росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва.
Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 7 лютого, росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на автомобіль впало дерево
Сьогодні, 16:30
Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами
Сьогодні, 16:20
На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними
Сьогодні, 16:10
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського
Сьогодні, 15:33