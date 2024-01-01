Українські воїни збили 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних безпілотників





Про це Валерій Залужний.



Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:



- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);



- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);



- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);



- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);



- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф.);



- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. –рф.).



У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:



- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;



- 3 крилаті ракети «Калібр»;



- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».



У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф.);- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. –рф.).- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;- 3 крилаті ракети «Калібр»;- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

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