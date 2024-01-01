Українські воїни збили 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних безпілотників

Українські воїни збили 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних безпілотників
На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);

- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф.);

- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. –рф.).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

- 3 крилаті ракети «Калібр»;

- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники за добу знищили майже 900 окупантів
Сьогодні, 11:20
ТОП-чиновник ЄС просидів увесь ранок у київському укритті
Сьогодні, 11:10
Українські воїни збили 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних безпілотників
Сьогодні, 10:50
На Волині обстежили шкільні їдальні: які порушення виявили в одному з ліцеїв
Сьогодні, 10:45
У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
Захисники за добу знищили майже 900 окупантів Захисники за добу знищили майже 900 окупантів
Сьогодні, 11:20
Масована ракетна атака: під удар росії потрапили 6 регіонів України. ФОТО Масована ракетна атака: під удар росії потрапили 6 регіонів України. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 7 лютого Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 7 лютого
Сьогодні, 09:30
На Луганщині загинув Герой з Волині Валентин Бугайчук На Луганщині загинув Герой з Волині Валентин Бугайчук
Сьогодні, 09:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 18-річний хлопець викрав в односельчанки з будинку понад 3 тисячі доларів
Сьогодні, 11:54
 0
Бобри майже перестали шкодити у парках Луцька
Сьогодні, 11:37
 0
Захисники за добу знищили майже 900 окупантів
Сьогодні, 11:20
 0
ТОП-чиновник ЄС просидів увесь ранок у київському укритті
Сьогодні, 11:10
 0
Українські воїни збили 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних безпілотників
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8