Захисники за добу знищили майже 900 окупантів

Захисники за добу знищили майже 900 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 391470 вояк.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько391470 (+890) осіб,

– танків ‒ 6372 (+7) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,

– артилерійських систем – 9387 (+20) од,

– РСЗВ – 980 (+1) од,

– засоби ППО ‒ 665 (+0) од,

– літаків – 332 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),

– крилаті ракети ‒ 1849 (+1),

– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,

– спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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