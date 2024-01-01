Захисники за добу знищили майже 900 окупантів
Сьогодні, 11:20
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 391470 вояк.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько391470 (+890) осіб,
– танків ‒ 6372 (+7) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,
– артилерійських систем – 9387 (+20) од,
– РСЗВ – 980 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 665 (+0) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
– крилаті ракети ‒ 1849 (+1),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
– спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько391470 (+890) осіб,
– танків ‒ 6372 (+7) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,
– артилерійських систем – 9387 (+20) од,
– РСЗВ – 980 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 665 (+0) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
– крилаті ракети ‒ 1849 (+1),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
– спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).
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