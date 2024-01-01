Захисники за добу знищили майже 900 окупантів





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько391470 (+890) осіб,



– танків ‒ 6372 (+7) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,



– артилерійських систем – 9387 (+20) од,



– РСЗВ – 980 (+1) од,



– засоби ППО ‒ 665 (+0) од,



– літаків – 332 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),



– крилаті ракети ‒ 1849 (+1),



– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,



– спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 391470 вояк.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько391470 (+890) осіб,– танків ‒ 6372 (+7) од,– бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,– артилерійських систем – 9387 (+20) од,– РСЗВ – 980 (+1) од,– засоби ППО ‒ 665 (+0) од,– літаків – 332 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),– крилаті ракети ‒ 1849 (+1),– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,– спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).

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