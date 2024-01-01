Бобри майже перестали шкодити у парках Луцька





Про це розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцька" Олександр Михалусь, пише "



"Останнім часом ми не спостерігали значної активності бобрів на території парку. Восени було 1 чи 2 тижні, коли бобри заходили у парк. Пошкодили кілька дерев. Мова йде про ділянку "Пташиний гай" поруч з річкою Стир. Однак, значної шкоди тварини не нанесли.



Також багато дерев у нас обгороджено металевою сіткою для захисту від цих гризунів", - розповів Олександр Михалусь.



Нагадаємо, у Любешівському районі бобри руйнують дамби. Бобри проривають ходи в земляних насипах, чим провокують підтоплення сіл поблизу річки Стохід



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Активність бобрів у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку цієї зими істотно впала.Про це розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцька", пише " ВолиньUA "."Останнім часом ми не спостерігали значної активності бобрів на території парку. Восени було 1 чи 2 тижні, коли бобри заходили у парк. Пошкодили кілька дерев. Мова йде про ділянку "Пташиний гай" поруч з річкою Стир. Однак, значної шкоди тварини не нанесли.Також багато дерев у нас обгороджено металевою сіткою для захисту від цих гризунів", - розповів Олександр Михалусь.Нагадаємо, у Любешівському районі. Бобри проривають ходи в земляних насипах, чим провокують підтоплення сіл поблизу річки Стохід

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