Бобри майже перестали шкодити у парках Луцька
Сьогодні, 11:37
Активність бобрів у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку цієї зими істотно впала.
Про це розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцька" Олександр Михалусь, пише "ВолиньUA".
"Останнім часом ми не спостерігали значної активності бобрів на території парку. Восени було 1 чи 2 тижні, коли бобри заходили у парк. Пошкодили кілька дерев. Мова йде про ділянку "Пташиний гай" поруч з річкою Стир. Однак, значної шкоди тварини не нанесли.
Також багато дерев у нас обгороджено металевою сіткою для захисту від цих гризунів", - розповів Олександр Михалусь.
Нагадаємо, у Любешівському районі бобри руйнують дамби. Бобри проривають ходи в земляних насипах, чим провокують підтоплення сіл поблизу річки Стохід
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Про це розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцька" Олександр Михалусь, пише "ВолиньUA".
"Останнім часом ми не спостерігали значної активності бобрів на території парку. Восени було 1 чи 2 тижні, коли бобри заходили у парк. Пошкодили кілька дерев. Мова йде про ділянку "Пташиний гай" поруч з річкою Стир. Однак, значної шкоди тварини не нанесли.
Також багато дерев у нас обгороджено металевою сіткою для захисту від цих гризунів", - розповів Олександр Михалусь.
Нагадаємо, у Любешівському районі бобри руйнують дамби. Бобри проривають ходи в земляних насипах, чим провокують підтоплення сіл поблизу річки Стохід
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