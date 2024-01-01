Бобри майже перестали шкодити у парках Луцька

Бобри майже перестали шкодити у парках Луцька
Активність бобрів у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку цієї зими істотно впала.

Про це розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцька" Олександр Михалусь, пише "ВолиньUA".

"Останнім часом ми не спостерігали значної активності бобрів на території парку. Восени було 1 чи 2 тижні, коли бобри заходили у парк. Пошкодили кілька дерев. Мова йде про ділянку "Пташиний гай" поруч з річкою Стир. Однак, значної шкоди тварини не нанесли.

Також багато дерев у нас обгороджено металевою сіткою для захисту від цих гризунів", - розповів Олександр Михалусь.

Нагадаємо, у Любешівському районі бобри руйнують дамби. Бобри проривають ходи в земляних насипах, чим провокують підтоплення сіл поблизу річки Стохід

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Теги: тварини, Волинь
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