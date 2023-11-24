З початку року майже півтори тисячі осіб не пропустили через кордон на Волині

З початку року прикордонники Волинського загону відмовили у перетині кордону 1349 особам, з них 1320 не випустили за кордон. Основну частку становлять чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мали підстав для виїзду за межі України в період дії правового режиму воєнного стану.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.За цей період не пропущено близько трьох сотень громадян, котрі з використанням системи «Шлях» намагалися виїхати за кордон без документів, що підтверджують мету поїздки.Також збільшилася кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов’язаними з використанням підроблених військово-облікових документів. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України прикордонники повідомляють співробітників Нацполіції.Зазначимо, що інспектори ретельно перевіряють надані на контроль документи, перш ніж прийняти рішення щодо пропуску особи через держрубіж.При цьому прикордонники активно взаємодіють в пунктах пропуску з представниками ТЦК та СП щодо визначення статусу непропущених осіб і можливості вручення їм повісток для уточнення облікових даних громадянина.Нагадуємо, що пропуск через державний кордон під час воєнного стану здійснюється з урахуванням вимог Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», законів України: «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану» та Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57.Проведення ж заходів, необхідних для забезпечення оборони і захисту держави покладено на військові формування, зокрема і на Держприкордонслужбу України.