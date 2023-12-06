Голова громади на Волині йде служити в ЗСУ
Сьогодні, 12:09
Голова Шацької об'єднаної громади Сергій Карпук заявив, що вступає до лав Збройних сил України без збереження заробітної плати на нинішній посаді.
Цю інформацію він підтвердив Інформаційному агентству ВолиньPost у телефонному коментарі.
"Маю таке бажання - піти служити, як це роблять сотні наших хлопців", - сказав Сергій Карпук.
З його слів, якщо усе вдасться, то уже з наступного понеділка він поповнить ряди військовослужбовців.
Виконувати обов'язки голови селищної ради буде секретар Богдан Тимошук.
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Цю інформацію він підтвердив Інформаційному агентству ВолиньPost у телефонному коментарі.
"Маю таке бажання - піти служити, як це роблять сотні наших хлопців", - сказав Сергій Карпук.
З його слів, якщо усе вдасться, то уже з наступного понеділка він поповнить ряди військовослужбовців.
Виконувати обов'язки голови селищної ради буде секретар Богдан Тимошук.
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