Голова громади на Волині йде служити в ЗСУ

Голова громади на Волині йде служити в ЗСУ
Голова Шацької об'єднаної громади Сергій Карпук заявив, що вступає до лав Збройних сил України без збереження заробітної плати на нинішній посаді.

Цю інформацію він підтвердив Інформаційному агентству ВолиньPost у телефонному коментарі.

"Маю таке бажання - піти служити, як це роблять сотні наших хлопців", - сказав Сергій Карпук.

З його слів, якщо усе вдасться, то уже з наступного понеділка він поповнить ряди військовослужбовців.

Виконувати обов'язки голови селищної ради буде секретар Богдан Тимошук.

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Теги: Шацьк, голова, громада, ЗСУ, варте уваги
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