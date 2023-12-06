Голова громади на Волині йде служити в ЗСУ

Сергій Карпук заявив, що вступає до лав Збройних сил України без збереження заробітної плати на нинішній посаді.



Цю інформацію він підтвердив Інформаційному агентству ВолиньPost у телефонному коментарі.



"Маю таке бажання - піти служити, як це роблять сотні наших хлопців", - сказав Сергій Карпук.



З його слів, якщо усе вдасться, то уже з наступного понеділка він поповнить ряди військовослужбовців.



Виконувати обов'язки голови селищної ради буде секретар Богдан Тимошук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Шацької об'єднаної громадизаявив, що вступає до лав Збройних сил України без збереження заробітної плати на нинішній посаді.Цю інформацію він підтвердиву телефонному коментарі."Маю таке бажання - піти служити, як це роблять сотні наших хлопців", - сказав Сергій Карпук.З його слів, якщо усе вдасться, то уже з наступного понеділка він поповнить ряди військовослужбовців.Виконувати обов'язки голови селищної ради буде секретар

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