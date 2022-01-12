На Волині 18-річний хлопець викрав в односельчанки з будинку понад 3 тисячі доларів

На Волині 18-річний хлопець викрав в односельчанки з будинку понад 3 тисячі доларів
На Маневиччині оперативники розкрили крадіжку грошей із будинку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 6 лютого, до маневицьких поліцейських звернулася 57-річна волинянка. Жінка повідомила, що у період з грудня по січень з її будинку викрали понад 3 тис. доларів США.

Оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 18-річний односелець заявниці. Зловмисник, підібравши ключ, проник до будинку волинянки та викрав вказані кошти. Частину грошей поліцейські вилучили.

Окрім того, хлопець обґрунтовано підозрюється у вчиненні низки інших злочинів на території району, дані факти перевіряються.

За скоєне правопорушникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Маневиччина, гроші, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Голова громади на Волині йде служити в ЗСУ
Сьогодні, 12:09
З початку року майже півтори тисячі осіб не пропустили через кордон на Волині
Сьогодні, 12:00
На Волині 18-річний хлопець викрав в односельчанки з будинку понад 3 тисячі доларів
Сьогодні, 11:54
Бобри майже перестали шкодити у парках Луцька
Сьогодні, 11:37
Захисники за добу знищили майже 900 окупантів
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
У селі на Волині з будинку винесли 20 тисяч доларів. ФОТО У селі на Волині з будинку винесли 20 тисяч доларів. ФОТО
12 січень, 2022, 16:23
Злодій з Львівщини виніс з квартири волинянина понад 100 тисяч гривень Злодій з Львівщини виніс з квартири волинянина понад 100 тисяч гривень
17 листопад, 2021, 11:45
Волиняни вкрали гроші у свого товариша під час розпивання алкоголю Волиняни вкрали гроші у свого товариша під час розпивання алкоголю
15 листопад, 2021, 14:40
На Волині у жінки вкрали сумку з грішми, поки вона прибирала могили На Волині у жінки вкрали сумку з грішми, поки вона прибирала могили
08 листопад, 2021, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада підтримала в першому читанні оновлений законопроект про мобілізацію
Сьогодні, 13:34
 0
10 років тюрми і 1 мільйон компенсації: вирок волинському вбивці
Сьогодні, 13:32
 0
Комітет з питань нацоборони підтримав законопроект про мобілізацію
Сьогодні, 13:12
 0
Синоптики: потоп на Волині триватиме
Сьогодні, 13:00
 0
На Львівщини у полі виявили уламки ракети, яка не здетонувала, – ОВА
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8