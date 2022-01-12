На Волині 18-річний хлопець викрав в односельчанки з будинку понад 3 тисячі доларів

На Маневиччині оперативники розкрили крадіжку грошей із будинку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 6 лютого, до маневицьких поліцейських звернулася 57-річна волинянка. Жінка повідомила, що у період з грудня по січень з її будинку викрали понад 3 тис. доларів США.Оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 18-річний односелець заявниці. Зловмисник, підібравши ключ, проник до будинку волинянки та викрав вказані кошти. Частину грошей поліцейські вилучили.Окрім того, хлопець обґрунтовано підозрюється у вчиненні низки інших злочинів на території району, дані факти перевіряються.За скоєне правопорушникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.