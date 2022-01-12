На Волині 18-річний хлопець викрав в односельчанки з будинку понад 3 тисячі доларів
Сьогодні, 11:54
На Маневиччині оперативники розкрили крадіжку грошей із будинку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 6 лютого, до маневицьких поліцейських звернулася 57-річна волинянка. Жінка повідомила, що у період з грудня по січень з її будинку викрали понад 3 тис. доларів США.
Оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 18-річний односелець заявниці. Зловмисник, підібравши ключ, проник до будинку волинянки та викрав вказані кошти. Частину грошей поліцейські вилучили.
Окрім того, хлопець обґрунтовано підозрюється у вчиненні низки інших злочинів на території району, дані факти перевіряються.
За скоєне правопорушникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 6 лютого, до маневицьких поліцейських звернулася 57-річна волинянка. Жінка повідомила, що у період з грудня по січень з її будинку викрали понад 3 тис. доларів США.
Оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 18-річний односелець заявниці. Зловмисник, підібравши ключ, проник до будинку волинянки та викрав вказані кошти. Частину грошей поліцейські вилучили.
Окрім того, хлопець обґрунтовано підозрюється у вчиненні низки інших злочинів на території району, дані факти перевіряються.
За скоєне правопорушникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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