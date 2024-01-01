ТОП-чиновник ЄС просидів увесь ранок у київському укритті

Жозеп Боррель розпочав ранок середи в укритті в Києві через ракетну атаку росії.



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«Починаю свій ранок в укритті в той час, коли в Києві лунає повітряна тривога. Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала незаконну агресію», – зазначив Боррель.



Високий представник ЄС перебуває з візитом у Києві разом зі своїм спеціальним радником дипломатом Закі Лайді. Боррель заявив, що метою його чергового візиту до Києва є обговорення "непохитної підтримки України з боку ЄС" – у військовій та фінансовій сфері, а також на шляху реформ в ЄС.



Нагадаємо, вранці 7 лютого Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. У Києві та інших містах працювала ППО.



У Дніпровському районі внаслідок російської ракетної атаки відбулося аварійне відключення електроенергії. На лівому березі столиці пошкоджено магістраль теплопостачання.



Сили та засоби протиповітряної оборони вранці 7 лютого знищили над Києвом та в районі столиці близько 20 ворожих ракет. Наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок обстрілу, серед яких вагітна жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Високий представник ЄСрозпочав ранок середи в укритті в Києві черезПро це повідомляє Укрінформ «Починаю свій ранок в укритті в той час, коли в Києві лунає повітряна тривога. Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала незаконну агресію», – зазначив Боррель.Високий представник ЄС перебуває з візитом у Києві разом зі своїм спеціальним радником дипломатом. Боррель заявив, що метою його чергового візиту до Києва є обговорення "непохитної підтримки України з боку ЄС" – у військовій та фінансовій сфері, а також на шляху реформ в ЄС.Нагадаємо, вранці 7 лютого Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. У Києві та інших містах працювала ППО.У Дніпровському районі внаслідок російської ракетної атаки відбулося аварійне відключення електроенергії. На лівому березі столиці пошкоджено магістраль теплопостачання.Сили та засоби протиповітряної оборони вранці 7 лютого знищили над Києвом та в районі столиці близько 20 ворожих ракет. Наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок обстрілу, серед яких вагітна жінка.

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