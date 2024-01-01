На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними

На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними
У Марганецькій громаді Дніпропетровської області ворожий дрон поцілив в авто з цивільними.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто.

Постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

Втім, пережитий шок минеться нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук", - йдеться в повідомленні.
На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними
На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними
На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на автомобіль впало дерево
Сьогодні, 16:30
Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами
Сьогодні, 16:20
На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними
Сьогодні, 16:10
Рідним Героя з Волині Віктора Войтка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 15:45
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами
Сьогодні, 16:20
Рідним Героя з Волині Віктора Войтка вручили його посмертну нагороду Рідним Героя з Волині Віктора Войтка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 15:45
Удар по багатоповерхівці: у Києві з-під завалів дістали тіло четвертої загиблої людини Удар по багатоповерхівці: у Києві з-під завалів дістали тіло четвертої загиблої людини
Сьогодні, 12:28
Захисники за добу знищили майже 900 окупантів Захисники за добу знищили майже 900 окупантів
Сьогодні, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на автомобіль впало дерево
Сьогодні, 16:30
 0
Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами
Сьогодні, 16:20
 0
На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними
Сьогодні, 16:10
 0
Рідним Героя з Волині Віктора Войтка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 15:45
 0
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8