На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними





Про це Сергій Лисак.



"У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто.



Постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.



Втім, пережитий шок минеться нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Марганецькій громаді Дніпропетровської області ворожий дрон поцілив в авто з цивільними.Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА"У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто.Постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.Втім, пережитий шок минеться нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук", - йдеться в повідомленні.

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