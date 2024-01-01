На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними
Сьогодні, 16:10
У Марганецькій громаді Дніпропетровської області ворожий дрон поцілив в авто з цивільними.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто.
Постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.
Втім, пережитий шок минеться нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто.
Постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.
Втім, пережитий шок минеться нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук", - йдеться в повідомленні.
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