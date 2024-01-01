Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського

Нововолинська громада сьогодні, 7 лютого, прощалася із Захисником України, мешканцем БлагодатногоПро це у фейсбуці повідомила Нововолинська міськрада.Коли в Україну прийшла війна, Віктор став до лав Захисників, хоробро боронив свою країну та кожного з нас. Через хворобу наш земляк був звільнений з військової служби. Після тривалого лікування, на 54 році життя,Чин похорону відбувся у Михайлівському храмі села Біличі.«Хай душа нашого Захисника знайде спокій у Небесному Царстві, а світла пам’ять про нього буде вічною», - зазначили у місськраді.