Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського

Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського
Нововолинська громада сьогодні, 7 лютого, прощалася із Захисником України, мешканцем Благодатного Віктором Каліновським.

Про це у фейсбуці повідомила Нововолинська міськрада.

Коли в Україну прийшла війна, Віктор став до лав Захисників, хоробро боронив свою країну та кожного з нас. Через хворобу наш земляк був звільнений з військової служби. Після тривалого лікування, на 54 році життя, серце Віктора зупинилося.
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського

Чин похорону відбувся у Михайлівському храмі села Біличі.
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського

«Хай душа нашого Захисника знайде спокій у Небесному Царстві, а світла пам’ять про нього буде вічною», - зазначили у місськраді.
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Каліновського

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Теги: загиблі, війна
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