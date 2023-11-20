На Волині двоє росіян та їх спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті

На Волині двоє росіян та їх спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті
Ошукували людей в інтернеті – двох громадян рф та громадянку України підозрюють у вчиненні шахрайств у складі організованої групи.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури двом громадянам російської федерації та жительці Житомира повідомлено про підозру у вчиненні шахрайств у складі організованої групи (ч.5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебували у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX.

Упродовж серпня-листопада 2023 року, домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард.

Двом іноземцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, громадянці України – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
На Волині двоє росіян та їх спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті
На Волині двоє росіян та їх спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті
На Волині двоє росіян та їх спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті

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Теги: Волинь, шахраї, росіяни, інтернет, прокуратура
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