Із пошкодженої багатоповерхівки у Києві врятували нерухому жінку

Із пошкодженої багатоповерхівки у Києві врятували нерухому жінку
Надзвичайники в Києві сьогодні, 7 лютого, врятували жінку з порушенням рухових функцій.

Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.

Постраждала була заблокована в квартирі на 12 поверсі.

Врятовану передали лікарям. Всього із пошкодженої під час російської атаки багатоповерхівки надзвичайники врятували 28 осіб.
Із пошкодженої багатоповерхівки у Києві врятували нерухому жінку

«Дякуємо нашим героям без зброї», - йдеться у повідомленні ДСНС.
Із пошкодженої багатоповерхівки у Києві врятували нерухому жінку

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Теги: рятувальники, Україна
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