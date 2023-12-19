Із пошкодженої багатоповерхівки у Києві врятували нерухому жінку
Сьогодні, 14:30
Надзвичайники в Києві сьогодні, 7 лютого, врятували жінку з порушенням рухових функцій.
Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.
Постраждала була заблокована в квартирі на 12 поверсі.
Врятовану передали лікарям. Всього із пошкодженої під час російської атаки багатоповерхівки надзвичайники врятували 28 осіб.
«Дякуємо нашим героям без зброї», - йдеться у повідомленні ДСНС.
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Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.
Постраждала була заблокована в квартирі на 12 поверсі.
Врятовану передали лікарям. Всього із пошкодженої під час російської атаки багатоповерхівки надзвичайники врятували 28 осіб.
«Дякуємо нашим героям без зброї», - йдеться у повідомленні ДСНС.
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