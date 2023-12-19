Із пошкодженої багатоповерхівки у Києві врятували нерухому жінку





Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.



Постраждала була заблокована в квартирі на 12 поверсі.



Врятовану передали лікарям. Всього із пошкодженої під час російської атаки багатоповерхівки надзвичайники врятували 28 осіб.



«Дякуємо нашим героям без зброї», - йдеться у повідомленні ДСНС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надзвичайники в Києві сьогодні, 7 лютого, врятували жінку з порушенням рухових функцій.Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.Постраждала була заблокована в квартирі на 12 поверсі.Врятовану передали лікарям. Всього із пошкодженої під часнадзвичайники врятували 28 осіб.«Дякуємо нашим героям без зброї», - йдеться у повідомленні ДСНС.

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