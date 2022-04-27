Рада підтримала право на біологічне батьківство у разі загибелі військового

Рада підтримала право на біологічне батьківство у разі загибелі військового
Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада прийняла закон щодо права на біологічне батьківство (материнство) у разі загибелі військового. За відповідний законопроект №10448 в цілому проголосували 264 народні депутати.

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

"ВР врегулювала проблему щодо утилізації біоматеріалу у разі смерті військовослужбовця. Біоматеріал буде зберігатися і родина військовослужбовця матиме право на біологічне батьківство у разі загибелі героя.

ВР прийняла вцілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу #10448", - йдеться в повідомленні.

Законом вносяться зміни, якими, серед іншого, передбачається, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті або оголошення судом її померлою чи безвісно відсутньою.

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Теги: Верховна Рада, законопроект, біологічне батьківство
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