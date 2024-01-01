Рідним Героя з Волині Віктора Войтка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 15:45
Сьогодні, 7 лютого, в селі Серхів, що на Маневиччині, родині загиблого військовослужбовця вручили почесну нагрудну відзнаку "Золотий хрест" від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Про це повідомляють у Прилісненській громаді.
Секретар Прилісненської сільської ради Павло Мельничук, староста Серхівського старостинського округу Андрій Паламар та старший офіцер відділення відділу обліку мобілізаційної роботи першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Олександр Антонюк зустрілися з родиною загиблого молодшого сержанта Войтка Віктора Вікторовича.
Зі сльозами на очах та болем у серці, мама Галина Володимирівна отримала високу державну нагороду, яку мав отримати син Вітя.
Віктор Вікторович був призваний на військову службу у травні 2023 року, відданий військовій присязі на вірність українському народу до останнього подиху захищав українську землю. Загинув 12 жовтня 2023 року в Запорізькій області від рук російських окупантів.
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Про це повідомляють у Прилісненській громаді.
Секретар Прилісненської сільської ради Павло Мельничук, староста Серхівського старостинського округу Андрій Паламар та старший офіцер відділення відділу обліку мобілізаційної роботи першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Олександр Антонюк зустрілися з родиною загиблого молодшого сержанта Войтка Віктора Вікторовича.
Зі сльозами на очах та болем у серці, мама Галина Володимирівна отримала високу державну нагороду, яку мав отримати син Вітя.
Віктор Вікторович був призваний на військову службу у травні 2023 року, відданий військовій присязі на вірність українському народу до останнього подиху захищав українську землю. Загинув 12 жовтня 2023 року в Запорізькій області від рук російських окупантів.
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