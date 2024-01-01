На Волинь «на щиті» повертається Герой Роман Мигдаль

Тілопрямує на Волинь. Чин похорону відбудеться завтра, 8 лютого.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.Завтра о 10:00 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує до рідної домівки у селі Підгайці (вул. Надстирна, 12).«Орієнтовно з 10:20 живим коридором гідно зустрінемо траурний кортеж Захисника по вулиці Шкільній. Центральною дорогою від повороту на Шкільну ідемо пішою ходою по вулиці Шкільній до вулиці Надстирна, де проживав Захисник», - йдеться у повідомленні.Від дому о 12:00 траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці до Свято-Михайлівського храму, де відбудеться чин похорону орієнтовно з 13:00-14:00.Ховатимуть бійця на місцевому кладовищі у Підгайцях.«Маємо гідно вшанувати Романа Мигдаля та провести його в останню путь. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначили у громаді.