Обірвалося життя Героя Романа Мигдаля з Луцького району

Обірвалося життя Героя Романа Мигдаля з Луцького району
Зупинилося серце військовослужбовця із села Підгайці Луцького району Романа Мигдаля.

Про це у фейсбуці повідомляє волонтерка Вікторія Пруднікова.

«Повернення Героя України Мигдаля Романа Володимировича. Вчора померла остання надія. Тебе немає. Душа твоя тепер тільки поруч. Місяці невідомості. Мільйони молитов, тонни сліз, сотні безсонних ночей», - зазначила волонтерка.
Обірвалося життя Героя Романа Мигдаля з Луцького району

Про зустріч Героя Мигдаля Романа Володимировича буде повідомлено завтра.

«Зустріньмо гідно! Це наш обов'язок: провести, пам'ятати та любити», - написала Вікторія Пруднікова.

Нагадаємо, улітку 2023-го Роман Мигдаль, мешканець села Підгайці, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня Указом президента України. Роман від початку війни вступив до місцевої територіальної оборони, де отримав базові навики військової справи, та нині на передових позиціях разом зі своїми побратимами захищає Україну.
Обірвалося життя Героя Романа Мигдаля з Луцького району

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:10
У Раді забракло голосів для «відставки» Безуглої
Сьогодні, 15:49
Обірвалося життя Героя Романа Мигдаля з Луцького району
Сьогодні, 15:29
«Вашу картку заблоковано через неявку до ТЦК»: новий фейк від росіян
Сьогодні, 15:14
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Сьогодні, 14:50
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 11:09
Волинян просять гідно зустріти загиблого Захисника Волинян просять гідно зустріти загиблого Захисника
05 лютий, 15:02
У бою на Донеччині поліг волинський прикордонник У бою на Донеччині поліг волинський прикордонник
05 лютий, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:10
 0
У Раді забракло голосів для «відставки» Безуглої
Сьогодні, 15:49
 0
Обірвалося життя Героя Романа Мигдаля з Луцького району
Сьогодні, 15:29
 0
«Вашу картку заблоковано через неявку до ТЦК»: новий фейк від росіян
Сьогодні, 15:14
 0
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8