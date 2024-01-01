Обірвалося життя Героя Романа Мигдаля з Луцького району
Сьогодні, 15:29
Зупинилося серце військовослужбовця із села Підгайці Луцького району Романа Мигдаля.
Про це у фейсбуці повідомляє волонтерка Вікторія Пруднікова.
«Повернення Героя України Мигдаля Романа Володимировича. Вчора померла остання надія. Тебе немає. Душа твоя тепер тільки поруч. Місяці невідомості. Мільйони молитов, тонни сліз, сотні безсонних ночей», - зазначила волонтерка.
Про зустріч Героя Мигдаля Романа Володимировича буде повідомлено завтра.
«Зустріньмо гідно! Це наш обов'язок: провести, пам'ятати та любити», - написала Вікторія Пруднікова.
Нагадаємо, улітку 2023-го Роман Мигдаль, мешканець села Підгайці, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня Указом президента України. Роман від початку війни вступив до місцевої територіальної оборони, де отримав базові навики військової справи, та нині на передових позиціях разом зі своїми побратимами захищає Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє волонтерка Вікторія Пруднікова.
«Повернення Героя України Мигдаля Романа Володимировича. Вчора померла остання надія. Тебе немає. Душа твоя тепер тільки поруч. Місяці невідомості. Мільйони молитов, тонни сліз, сотні безсонних ночей», - зазначила волонтерка.
Про зустріч Героя Мигдаля Романа Володимировича буде повідомлено завтра.
«Зустріньмо гідно! Це наш обов'язок: провести, пам'ятати та любити», - написала Вікторія Пруднікова.
Нагадаємо, улітку 2023-го Роман Мигдаль, мешканець села Підгайці, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня Указом президента України. Роман від початку війни вступив до місцевої територіальної оборони, де отримав базові навики військової справи, та нині на передових позиціях разом зі своїми побратимами захищає Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:10
У Раді забракло голосів для «відставки» Безуглої
Сьогодні, 15:49
Обірвалося життя Героя Романа Мигдаля з Луцького району
Сьогодні, 15:29
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Сьогодні, 14:50