Обірвалося життя Героя Романа Мигдаля з Луцького району

Зупинилося серце військовослужбовця із села Підгайці Луцького районуПро це у фейсбуці повідомляє волонтерка«Повернення Героя України Мигдаля Романа Володимировича. Вчора померла остання надія. Тебе немає. Душа твоя тепер тільки поруч. Місяці невідомості. Мільйони молитов, тонни сліз, сотні безсонних ночей», - зазначила волонтерка.Про зустріч Героя Мигдаля Романа Володимировича буде повідомлено завтра.«Зустріньмо гідно! Це наш обов'язок: провести, пам'ятати та любити», - написала Вікторія Пруднікова.Нагадаємо, улітку 2023-го Роман Мигдаль, мешканець села Підгайці,ІІІ ступеня Указом президента України. Роман від початку війни вступив до місцевої територіальної оборони, де отримав базові навики військової справи, та нині на передових позиціях разом зі своїми побратимами захищає Україну.