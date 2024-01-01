Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком

Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Мешканці Луцької громади провели в останню дорогу військовослужбовця Олексія Клімчука, який загинув, захищаючи територіальну цілісність України від російських загарбників.

Сьогодні, 6 лютого, захисника відспівали у Свято-Петро-Павлівському храмі в Луцьку, повідомляє управління інформаційної роботи міськради.

Клімчук Олексій Євгенович (02.03.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 31 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області.
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, духовенством, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком

Поховали захисника на кладовищі села Вишеньки Луцького району.
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком
Лучани попрощалися з Героєм Олексієм Клімчуком



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Теги: загиблі, війна
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