«Вашу картку заблоковано через неявку до ТЦК»: новий фейк від росіян

Російські TG-канали поширюють інформацію про те, що Ощадбанк нібито почав блокувати картки клієнтів через неявку до ТЦК та СП.Про це у фейсбуці повідомляє Центр протидії дезінформації.Детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому людина перебуває на обліку.Як доказ ru-пропагандисти також поширюють скріншот начебто повідомлення від фінустанови.Верифікувавши інформацію в Ощадбанку, Центр повідомляє,. Неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки.Відповідно, банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу, а ніяк не на основі звернень ТЦК та СП.«Поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення», - інформує ЦПД.