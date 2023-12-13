«Вашу картку заблоковано через неявку до ТЦК»: новий фейк від росіян
Сьогодні, 15:14
Російські TG-канали поширюють інформацію про те, що Ощадбанк нібито почав блокувати картки клієнтів через неявку до ТЦК та СП.
Про це у фейсбуці повідомляє Центр протидії дезінформації.
Детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому людина перебуває на обліку.
Як доказ ru-пропагандисти також поширюють скріншот начебто повідомлення від фінустанови.
Верифікувавши інформацію в Ощадбанку, Центр повідомляє, що це фейк. Неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки.
Відповідно, банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу, а ніяк не на основі звернень ТЦК та СП.
«Поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення», - інформує ЦПД.
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Про це у фейсбуці повідомляє Центр протидії дезінформації.
Детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому людина перебуває на обліку.
Як доказ ru-пропагандисти також поширюють скріншот начебто повідомлення від фінустанови.
Верифікувавши інформацію в Ощадбанку, Центр повідомляє, що це фейк. Неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки.
Відповідно, банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу, а ніяк не на основі звернень ТЦК та СП.
«Поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення», - інформує ЦПД.
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