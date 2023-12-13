У Раді забракло голосів для «відставки» Безуглої

для відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



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Так, із пропозиціями розглянути відповідний проєкт постанови №10391 виступили співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та позафракційний народний депутат Дмитро Разумков. Обидві пропозиції не набрали необхідних 226 голосів.



Як повідомлялося, 6 січня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10391 про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Авторами відповідного документа виступи члени комітету, у тому числі його керівництво. Верховна Рада вже декілька разів не змогла розпочати розгляд відповідного питання через відсутність депутатської підтримки у вигляді голосів.



11 січня Безугла заявила, що вирішила вийти зі складу фракції та партії "Слуга народу". Голова відповідної політсили Олена Шуляк підкреслила, що підпише заяву колеги про вихід зі складу партії "Слуга народу", як тільки така надійде.



Мар’яна Безугла – народний депутат дев’ятого скликання, обрана до Верховної Ради від партії "Слуга народу", входить до складу однойменної парламентської фракції. Заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю.



Безугла відзначилася низкою скандальних заяв. Зокрема, вона звинуватила вище військове командування у нібито відсутності плану подальших бойових дій, заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку, а також поширює контроверсійну інформацію щодо напрацювання оновленої мобілізаційної політики в Україні. Заяви Безуглої викликали негативну реакцію суспільства, а народні депутати неодноразово реєстрували у парламенті проєкти постанов про її відкликання з керівних посад в оборонному комітеті ВР.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді вкотре не звистачило голосівнародної депутаткиз посади заступниці голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.Про це повідомляє Укрінформ Так, із пропозиціями розглянути відповідний проєкт постанови №10391 виступили співголова парламентської фракції "Європейська солідарність"та позафракційний народний депутат. Обидві пропозиції не набрали необхідних 226 голосів.Як повідомлялося, 6 січня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10391 про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Авторами відповідного документа виступи члени комітету, у тому числі його керівництво. Верховна Рада вже декілька разів не змогла розпочати розгляд відповідного питання через відсутність депутатської підтримки у вигляді голосів.11 січня Безугла заявила, що вирішила вийти зі складу фракції та партії "Слуга народу". Голова відповідної політсилипідкреслила, що підпише заяву колеги про вихід зі складу партії "Слуга народу", як тільки така надійде.Мар’яна Безугла – народний депутат дев’ятого скликання, обрана до Верховної Ради від партії "Слуга народу", входить до складу однойменної парламентської фракції. Заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю.Безугла відзначилася низкою скандальних заяв. Зокрема, вона звинуватила вище військове командування у нібито відсутності плану подальших бойових дій, заявила, що головнокомандувач ЗСУмає піти у відставку, а також поширює контроверсійну інформацію щодо напрацювання оновленої мобілізаційної політики в Україні. Заяви Безуглої викликали негативну реакцію суспільства, а народні депутати неодноразово реєстрували у парламенті проєкти постанов про її відкликання з керівних посад в оборонному комітеті ВР.

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