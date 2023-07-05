У Луцьку відбудеться благодійна фотовиставка на підтримку українських полярників, які служать у ЗСУ

У Луцьку відбудеться благодійна фотовиставка на підтримку українських полярників, які служать у ЗСУ
7 лютого, о 14.30, в холі головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки - відкриття благодійної виставки фоторобіт кандидата біологічних наук, учасника XXVII та XXVIIІ Української антарктичної експедиції Сергія Глотова «Кольори Білого континенту».

Про це повідомляють організатори заходу.

Під час відкриття виставки буде пряме включення з української станції «Академік Вернадський» (Антарктида), онлайн екскурсія станцією та бесіда з учасниками XXVIIІ Української антарктичної експедиції.

Експозиція фоторобіт знайомить з дивовижним світом Антарктики, її неповторними пейзажами, незвичними для наших очей поєднаннями кольорів, і, звичайно, з її тваринним світом: світлини антарктичних птахів і ссавців, які мешкають навколо української станції «Академік Вернадський», розташованої на острові Галіндéз.

Фотографії кількох видів пінгвінів, морських котиків, леопардів і слонів, а також льодовиків та айсбергів занурюють в неповторну атмосферу Антарктики.

Фотовиставка є частиною авторського фотопроєкту Сергія Глотова «Кольори білого континенту», спрямованого на підтримку волонтерських ініціатив для допомоги Збройним силам України та всім незламним українцям, які у часи війни відстоюють та захищають свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

ДОВІДКОВО.

Сергій Глотов – кандидат біологічних наук, учасник XXVII та XXVIIІ української антарктичної експедиції, волонтер, фотограф.

У 2022 році увійшов до складу XXVII а згодом і XXVIIІ української антарктичної експедиції і з квітня 2022 перебуває на станції «Академік Вернадський» як біолог-зимівник.

Фотовиставка є волонтерською ініціативою, спрямованою за збір коштів на потреби ЗСУ, а саме полярників, які у лавах ЗСУ захищають незалежність нашої країни.

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Теги: Луцьк, фотовиставка, полярники
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