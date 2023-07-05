У Луцьку відбудеться благодійна фотовиставка на підтримку українських полярників, які служать у ЗСУ

7 лютого, о 14.30, в холі головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки - відкриття благодійної виставки фоторобіт кандидата біологічних наук, учасника XXVII та XXVIIІ Української антарктичної експедиції«Кольори Білого континенту».Про це повідомляють організатори заходу.Під час відкриття виставки буде пряме включення з української станції «Академік Вернадський» (Антарктида), онлайн екскурсія станцією та бесіда з учасниками XXVIIІ Української антарктичної експедиції.Експозиція фоторобіт знайомить з дивовижним світом Антарктики, її неповторними пейзажами, незвичними для наших очей поєднаннями кольорів, і, звичайно, з її тваринним світом: світлини антарктичних птахів і ссавців, які мешкають навколо української станції «Академік Вернадський», розташованої на острові Галіндéз.Фотографії кількох видів пінгвінів, морських котиків, леопардів і слонів, а також льодовиків та айсбергів занурюють в неповторну атмосферу Антарктики.Фотовиставка є частиною авторського фотопроєкту Сергія Глотова «Кольори білого континенту», спрямованого на підтримку волонтерських ініціатив для допомоги Збройним силам України та всім незламним українцям, які у часи війни відстоюють та захищають свободу, незалежність та територіальну цілісність України.Сергій Глотов – кандидат біологічних наук, учасник XXVII та XXVIIІ української антарктичної експедиції, волонтер, фотограф.У 2022 році увійшов до складу XXVII а згодом і XXVIIІ української антарктичної експедиції і з квітня 2022 перебуває на станції «Академік Вернадський» як біолог-зимівник.Фотовиставка є волонтерською ініціативою, спрямованою за збір коштів на потреби ЗСУ, а саме полярників, які у лавах ЗСУ захищають незалежність нашої країни.