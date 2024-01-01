На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 6 лютого, о 09:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання одноповерхового житлового будинку у селі В'язівне Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Седлище.

Рятувальники встановили що пожежа виникла у спальній кімнаті будинку. Під час гасіння пожежі вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі, подали 2 спеціальних водяних ствола та о 09:50 ліквідували загоряння.
На Волині горів житловий будинок

Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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