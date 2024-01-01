Юний волинянин виборов бронзу на всеукраїнських змаганнях із лижних гонок

Юний волинянин виборов бронзу на всеукраїнських змаганнях із лижних гонок
16-річний біатлоніст Кирило Кульчицький, який навчається у Підгайцівському ліцеї виборов бронзу на Гімназіаді з лижних гонок в Скольному на Львівщині.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

У місті Скольному Львівської області впродовж 3-х днів проходила шоста зимова Гімназіада з лижних гонок.

У заключний день змагань волинянин Кирило Кульчицький у гонці вільним стилем виборов бронзову нагороду.
Юний волинянин виборов бронзу на всеукраїнських змаганнях із лижних гонок

Тренує хлопця Роман Андрійчук.
Юний волинянин виборов бронзу на всеукраїнських змаганнях із лижних гонок

Нагадаємо, взимку в горах на лижах, влітку на асфальтній дорозі на лижоролерах. Так тренуються і готуються до змагань спортсмени зимових видів спорту у Луцьку, які приїхали на навчальні збори.

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Теги: спорт, Волинь
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