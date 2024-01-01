Юний волинянин виборов бронзу на всеукраїнських змаганнях із лижних гонок
Сьогодні, 16:26
16-річний біатлоніст Кирило Кульчицький, який навчається у Підгайцівському ліцеї виборов бронзу на Гімназіаді з лижних гонок в Скольному на Львівщині.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
У місті Скольному Львівської області впродовж 3-х днів проходила шоста зимова Гімназіада з лижних гонок.
У заключний день змагань волинянин Кирило Кульчицький у гонці вільним стилем виборов бронзову нагороду.
Тренує хлопця Роман Андрійчук.
Нагадаємо, взимку в горах на лижах, влітку на асфальтній дорозі на лижоролерах. Так тренуються і готуються до змагань спортсмени зимових видів спорту у Луцьку, які приїхали на навчальні збори.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
У місті Скольному Львівської області впродовж 3-х днів проходила шоста зимова Гімназіада з лижних гонок.
У заключний день змагань волинянин Кирило Кульчицький у гонці вільним стилем виборов бронзову нагороду.
Тренує хлопця Роман Андрійчук.
Нагадаємо, взимку в горах на лижах, влітку на асфальтній дорозі на лижоролерах. Так тренуються і готуються до змагань спортсмени зимових видів спорту у Луцьку, які приїхали на навчальні збори.
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