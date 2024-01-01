Юний волинянин виборов бронзу на всеукраїнських змаганнях із лижних гонок

16-річний біатлоніст, який навчається у Підгайцівському ліцеї виборов бронзу на Гімназіаді з лижних гонок в Скольному на Львівщині.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.У місті Скольному Львівської області впродовж 3-х днів проходила шоста зимова Гімназіада з лижних гонок.У заключний день змагань волинянин Кирило Кульчицький у гонці вільним стилем виборов бронзову нагороду.Тренує хлопцяНагадаємо, взимку в горах на лижах, влітку на асфальтній дорозі на лижоролерах. Такспортсмени зимових видів спорту у Луцьку, які приїхали на навчальні збори.