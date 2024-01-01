Гастролер із Волині промишляв крадіжками на Житомирщині

Гастролер із Волині промишляв крадіжками на Житомирщині
У Бердичеві суд визнав винним 33-річного волинянина у крадіжці, вчиненій повторно, з проникненням до приміщення, вчиненій в умовах воєнного стану.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі, втім, вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, повідомляє Субота онлайн.

Як встановив суд, раніше судимий мешканець Волинської області у грудні 2023 року у селищі Гришківцях Бердичівського району, проник до сараю одного з домоволодінь та викрав звідти два наручні годинники, куртку та велосипед.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, каявся та пояснив, що на тяжкий злочин пішов, бо замерз та був голодний. Тому взяв куртку, щоб зігрітися, а годинники, щоб продати та виручити гроші на харчі. Велосипед прихопив без мети, не подумавши.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що скоєно тяжкий злочин у час, коли країна страждає від російської агресії, особою, яка вже має не одну судимість за аналогічні правопорушення, а також неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності.

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Теги: суд, вирок
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