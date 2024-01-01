Гастролер із Волині промишляв крадіжками на Житомирщині

проникненням до приміщення, вчиненій в умовах воєнного стану.



Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі, втім, вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, повідомляє



Як встановив суд, раніше судимий мешканець Волинської області у грудні 2023 року у селищі Гришківцях Бердичівського району, проник до сараю одного з домоволодінь та викрав звідти два наручні годинники, куртку та велосипед.



У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, каявся та пояснив, що на тяжкий злочин пішов, бо замерз та був голодний. Тому взяв куртку, щоб зігрітися, а годинники, щоб продати та виручити гроші на харчі. Велосипед прихопив без мети, не подумавши.



Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що скоєно тяжкий злочин у час, коли країна страждає від російської агресії, особою, яка вже має не одну судимість за аналогічні правопорушення, а також неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Бердичеві суд визнав винним 33-річного волинянина у крадіжці, вчиненій повторно, з, вчиненій в умовах воєнного стану.Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі, втім, вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, повідомляє Субота онлайн Як встановив суд, раніше судимий мешканець Волинської області у грудні 2023 року у селищі Гришківцях Бердичівського району, проник до сараю одного з домоволодінь та викрав звідти два наручні годинники, куртку та велосипед.У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, каявся та пояснив, що на тяжкий злочин пішов, бо замерз та був голодний. Тому взяв куртку, щоб зігрітися, а годинники, щоб продати та виручити гроші на харчі. Велосипед прихопив без мети, не подумавши.Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що скоєно тяжкий злочин у час, коли країна страждає від російської агресії, особою, яка вже має не одну судимість за аналогічні правопорушення, а також неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності.

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