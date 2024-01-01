У Луцьку відкрили Простір для дітей
Сьогодні, 17:31
Спільними зусиллями Луцької міської ради, благодійників та за фінансової підтримки фонду ЮНІСЕФ у Луцьку відкрили Простір для дітей.
Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.
На безоплатні заняття сюди запрошують малечу віком 6-12 років, дітей з інвалідністю за різними нозологіями та дітей, які отримали статус постраждалих від війни. Простір створено з метою соціалізації, адаптації та інтеграції у суспільство дітей з труднощами розвитку.
У Просторі педагоги працюватимуть над розкриттям творчих талантів маленьких жителів нашої громади та їхнім змістовним дозвіллям.
Вузькопрофільні спеціалісти будуть проводити корекційні заняття й надавати потребуючим психологічну підтримку і соціальний супровід. Адреса центру — вулиця Лесі Українки, 65.
Довідково:
У Луцькій громаді буде реалізовуватися проєкт ЮНІСЕФ із надання інтегрованих соціальних послуг
Проєкт передбачає:
- розроблення стратегії надання соціальної підтримки дітям та їх сім’ям;
- розвиток програми догляду за дітьми;
- впровадження інтегрованого пакету соціальних послуг;
- захист дітей від гендерно зумовленого насильства та проведення заходів щодо запобігання сексуальному насильству та експлуатації;
- підтримка родин, у яких виховуються діти з інвалідністю;
- здійснення скринінгу потреб сімей, які виховують дітей з інвалідністю;
- соціальний супровід сімей, які виховують дітей з інвалідністю;
- надання послуг вузькопрофільних спеціалістів (психолога, педагога, дефектолога).
Окрім того, адресно в оселі та в організації виїжджатиме мобільна бригада мультидисциплінарної команди, в яку входитимуть фахівець з проведення скринінгів, кейс-менеджер та вузькопрофільний спеціаліст (психолог, педагог, дефектолог).
Реалізовуватиме проєкт управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради у співпраці з Благодійною установою «Навчально-реабілітаційний центр «Джерело»» та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Синергія дії» за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.
На безоплатні заняття сюди запрошують малечу віком 6-12 років, дітей з інвалідністю за різними нозологіями та дітей, які отримали статус постраждалих від війни. Простір створено з метою соціалізації, адаптації та інтеграції у суспільство дітей з труднощами розвитку.
У Просторі педагоги працюватимуть над розкриттям творчих талантів маленьких жителів нашої громади та їхнім змістовним дозвіллям.
Вузькопрофільні спеціалісти будуть проводити корекційні заняття й надавати потребуючим психологічну підтримку і соціальний супровід. Адреса центру — вулиця Лесі Українки, 65.
Довідково:
У Луцькій громаді буде реалізовуватися проєкт ЮНІСЕФ із надання інтегрованих соціальних послуг
Проєкт передбачає:
- розроблення стратегії надання соціальної підтримки дітям та їх сім’ям;
- розвиток програми догляду за дітьми;
- впровадження інтегрованого пакету соціальних послуг;
- захист дітей від гендерно зумовленого насильства та проведення заходів щодо запобігання сексуальному насильству та експлуатації;
- підтримка родин, у яких виховуються діти з інвалідністю;
- здійснення скринінгу потреб сімей, які виховують дітей з інвалідністю;
- соціальний супровід сімей, які виховують дітей з інвалідністю;
- надання послуг вузькопрофільних спеціалістів (психолога, педагога, дефектолога).
Окрім того, адресно в оселі та в організації виїжджатиме мобільна бригада мультидисциплінарної команди, в яку входитимуть фахівець з проведення скринінгів, кейс-менеджер та вузькопрофільний спеціаліст (психолог, педагог, дефектолог).
Реалізовуватиме проєкт управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради у співпраці з Благодійною установою «Навчально-реабілітаційний центр «Джерело»» та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Синергія дії» за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.
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