Спільними зусиллями Луцької міської ради, благодійників та за фінансової підтримки фонду ЮНІСЕФ у Луцьку відкрили Простір для дітей.Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.На безоплатні заняття сюди запрошують малечу віком 6-12 років, дітей з інвалідністю за різними нозологіями та дітей, які отримали статус постраждалих від війни. Простір створено з метою соціалізації, адаптації та інтеграції у суспільство дітей з труднощами розвитку.У Просторі педагоги працюватимуть над розкриттям творчих талантів маленьких жителів нашої громади та їхнім змістовним дозвіллям.Вузькопрофільні спеціалісти будуть проводити корекційні заняття й надавати потребуючим психологічну підтримку і соціальний супровід. Адреса центру — вулиця Лесі Українки, 65.