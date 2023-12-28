Загинув, але врятував 8 побратимів: у музеї відкрили виставку про Героя з Волині

У Ковельському історичному музеї розгорнуто тематичну виставку «Назавжди в пам’яті», присвячену військовому– Герою, який загинув на війні з російськими окупантами.Про це повідомили у Ковельській міськраді.Народився Єгор 9 липня 1997 року у Ковелі. У 2012 році з відзнакою закінчив школу №8. Зі слів класного керівника, він був хорошим учнем, вчився дуже добре. Найбільше до вподоби йому були гуманітарні предмети. Добре знав англійську, вільно нею володів. Неодноразово отримував перші місця на олімпіадах з цього предмета. Єгор був душею класу, користувався авторитетом серед однолітків.На виставці є шкільний зошит для контрольних робіт з англійської мови учня 5-го класу ЗОШ № 8 (нині ліцей «Оберіг») Єгора Лобанова.Хлопець вів активний спосіб життя, займався спортом, дуже любив гори, які надихали його, додавали сили і життєдайної енергії. Мріяв колись оселитися в українських Карпатах.Професію здобував у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та в Одеській військовій академії. Обидва навчальні заклади закінчив з відзнакою.Із серпня 2018 року брав участь у бойових діях в зоні АТО, нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни – учасник бойових дій».Єгор Лобанов був командиром розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону, з вересня 2019 року – командир групи спеціального призначення. Проходив стажування у ЗС США та Естонії.Молодий офіцер мав звання інструктора парашутно-десантної підготовки. За різних умов стрибав з парашутом не менше сотні разів: вночі, зі зброєю, спорядженням, вантажним контейнером та боєприпасами. Служба у Силах спеціальних операцій ЗСУ вимагала від старшого лейтенанта високої мотивації, стресостійкості та досвіду.Життя Єгора Лобанова обірвалося 28 лютого 2022 року біля міста Токмак Запорізької області. Під час наступу ворожої колони командир групи Єгор Лобанов разом зі своїм побратимом прикривали решту групи і врятували життя восьми чоловік.Лобанова Єгора Юрійовича нагороджено (посмертно) орденом Богдана Хмельницького III ступеня та присвоєно звання «Почесний громадянин міста Ковеля». Одну з міських вулиць перейменовано – на вулицю Лобанових.В експозиції представлені документи Героя, особисті речі, зокрема, його головні убори, як елементи військового однострою. Також експонуються персональні ідентифікаційні жетони Єгора Лобанова, його відзнаки. Можна побачити бойові та державні прапори, якізагиблого ГерояЄгор Лобанов яскраво жив, сам торував свій шлях, обрав боротьбу за те, у що вірив. Він любив усім серцем побратимів, плекав мрії про краще майбутнє України.